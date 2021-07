Sky Italia: il nuovo amministratore delegato è Andrea Duilio

Il manager, forte di un’esperienza ventennale in Vodafone Italia, eredita da Ibarra una tv priva della Serie A dopo quasi 20 anni e in piena lotta con i colossi dello streaming di cinema e serie tv

Sky Italia ha un nuovo amministratore delegato: si tratta di Andrea Duilio, che assumerà l’incarico a partire dal prossimo 6 settembre. Lo ha annunciato la società in una nota, precisando che il manager risponderà direttamente a Stephen van Rooyen, Ceo Uk & Europe di Sky. Lo rende noto la società.

Duilio – che ha 47 anni ed è laureato in Economia all’Università Bocconi di Milano – ha un’esperienza ventennale in Vodafone Italia, dove ha lavorato – con responsabilità sempre maggiori – nella business unit consumer. Dal 2018 ha guidato con il ruolo di digital director il percorso di trasformazione digitale dell’azienda di telecomunicazione. In seguito, ha assunto l’incarico di direttore delle operazioni commerciali. Contemporaneamente, Vodafone Italia ha annunciato che il successore di Andrea Duilio è Gianluca Pasquali che dal 1 settembre assume il ruolo di direttore Business Unit Consumer di Vodafone Italia, a diretto riporto dell’Amministratore Delegato Aldo Bisio. Pasquali è attualmente è Group Retail & Customer Operations Director, dove ha accelerato il digitale come canale di vendita, la trasformazione e digitalizzazione sia del canale retail che del customer service per tutto il Gruppo Vodafone, disegnato la nuova strategia per le customer operations e per l’app My Vodafone e lanciato l’approccio di piattaforma unica sia per TOBi che per la App con l’obiettivo di fare leva sulla dimensione globale del Gruppo. Nel suo ruolo ha inoltre introdotto lo smart working nelle customer operations di tutto il Gruppo Vodafone.

“Sono lieto di dare il benvenuto ad Andrea Duilio come nuovo ad di Sky Italia – commenta Stephen van Rooyen – e di poter lavorare insieme a lui all’attuazione dei nostri ambiziosi piani di sviluppo. L’esperienza maturata da Duilio darà un’importante spinta al processo di innovazione e di crescita di Sky Italia, completando la transizione verso un modello operativo più snello e integrato con il gruppo”.

Duilio dovrà prendere le redini di Sky Italia in un momento molto particolare per la società, che per la prima volta dopo quasi 20 anni non è più la principale piattaforma televisiva dove vedere le partite di Serie A.

Proprio la sconfitta nella corsa ai diritti per il calcio – andati a Dazn – aveva causato lo scorso aprile le dimissioni dell’ultimo amministratore delegato di Sky Italia, Maximo Ibarra, che ha lasciato l’incarico due anni prima della scadenza per trasferirsi alla guida di Engineering Ingegneria Informatica SpA, società tecnologica italiana sostenuta da Bain Capital.