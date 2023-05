Sit: nel primo trimestre 2023 ricavi in calo (-10,9%) ma crescono le vendite della divisione Metering

Ricavi nel primo trimestre pari a 83,6 milioni di euro dovuto a causa dell’andamento del business Heating & Ventilation. Cresce invece il settore Smart Gas Metering con vendite in aumento del 23,2%

SIT S.p.A., società quotata sul segmento Euronext Milan di Borsa Italiana, attiva nella produzione di soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e la misurazione dei consumi, ha annunciato i risultati finanziari per il primo trimestre 2023. In questo trimestre si registrano risultati condizionati da un contesto di mercato negativo caratterizzato da inflazione e alti tassi di interesse. I ricavi sono in calo a causa dell’andamento del business Heating & Ventilation. Oltre le aspettative, invece, i risultati nel settore Smart Gas Metering. In questo trimestre è avvenuta anche la riorganizzazione delle divisione di Sit con l’introduzione di una nuova area operativa, quella della “ventilazione”.

83,6 milioni di ricavi nel primo trimestre

Nel primo trimestre del 2023, SIT ha registrato ricavi consolidati pari a 83,6 milioni di Euro, segnando una diminuzione del 10,9% rispetto allo stesso periodo del 2022 (con 93,8 milioni). L’EBITDA consolidato è stato pari a 8,3 milioni di euro (-43,5% rispetto allo stesso periodo 2022), mentre l’utile netto adjusted consolidato è stato pari a 1,3 milioni di euro (contro 5,3 milioni del primo trimestre 2022). La posizione finanziaria netta pari a Euro 143,1 milioni.

L’andamento tra i due trimestri dipende in gran parte dall’impatto dei volumi che è negativo per Euro 6,7 milioni e risente in particolare dell’andamento del business Heating & Ventilation. Il settore, infatti è interessato in questa prima parte dell’anno da un calo di domanda lungo tutta la filiera produttiva, causa le politiche attuate dagli operatori per ridurre il livello delle scorte derivanti dalle irregolarità di fornitura manifestate nel corso del 2022.

In calo le vendite di Heating, bene quelle di Metering

Le vendite della Divisione Heating sono state di 62,7 milioni di Euro, in calo del 17,6% rispetto al primo trimestre 2022. D’altra parte, le vendite della Divisione Metering hanno raggiunto i 20,4 milioni di Euro, mostrando un aumento significativo del 23,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La Divisione Metering ha ottenuto risultati positivi trainati principalmente dal settore Smart Gas Metering, che ha registrato vendite per 13,7 milioni di Euro, rappresentando una crescita del 33,0% rispetto al primo trimestre 2022. Le vendite nel settore Water Metering sono state di 6,7 milioni di Euro, con una crescita del 7,0%.

La previsione sulle vendite della Divisione Heating & Ventilation per l’anno 2023 rimane in contrazione rispetto all’anno precedente, con un possibile miglioramento della domanda entro la fine dell’anno.

“Il primo trimestre del 2023 ha visto SIT operare in un contesto di mercato negativo in cui inflazione e alti tassi di interesse hanno inciso sulla propensione al consumo degli utenti finali, influenzati anche dall’incertezza del quadro normativo relativo agli incentivi di settore. In questo contesto, la divisione Heating&Ventilation di SIT risente del perdurare del fenomeno del destocking, che vede un livello eccezionalmente elevato dello stock in tutta la filiera innescato dalla volatilità della supply chain nel corso dell’esercizio 2022. Per quanto riguarda la divisione Metering, la business unit Smart Gas Metering ha performato sopra le aspettative potendo contare su una leadership nel mercato domestico mentre i risultati della business unit Water Metering sono in linea con le attese.” ha commentato Federico de’ Stefani, Presidente ed Amministratore Delegato di SIT.