SIT si ristruttura: tre aree operative e nuovo business Ventilation

Sono ora tre le business unit del gruppo. La ventilazione affiancherà business storica di Heating. Divisa in due la unit “Metering” con la creazione dell’area operativa di Smart Gas e Water

Sit S.p.A, multinazionale che crea soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e per la misurazione dei consumi, ha ristrutturato le sue business unit introducendo una nuova area operativa, quella della “ventilazione” che affiancherà il core business storica “Heating“.

L’obiettivo della business unit è quello di sviluppare e fornire soluzioni per il continuo miglioramento dell’efficienza degli apparecchi di riscaldamento a gas, ibridi, a biometano e a idrogeno, nonché soluzioni per la ventilazione e la qualità dell’aria negli spazi indoor, integrate nell’ecosistema domestico, che garantiscono il controllo e il monitoraggio del comfort degli ambienti, massimizzando l’efficienza energetica.

Sit è un’azienda quotata in Borsa nel segmento Euronext Milan.

Le tre business unit di Sit

Sit è ora composta da tre Business Unit: Heating & Ventilation, Smart Gas Metering e Water Metering. Nel nuovo assetto viene così diviso in due il business “Metering”.

A capo della business unit Heating & Ventilation è stato nominato Walter Albè, responsabile del coordinamento delle vendite, della catena di fornitura, delle tecnologie industriali, della qualità e delle operations degli stabilimenti del gruppo.

Smart Gas Metering ha come mission la progettazione e realizzazione di contatori gas per impianti residenziali e industriali, fornendo ai clienti nuove tecnologie digitali di lettura del dato, controllo del consumo e strumenti di misura all’avanguardia nel settore. A capo dell’unità vi è Giulio Prandi, già Chief Operation Officer del gruppo SIT dal 2018. La Business Unit Water Metering, ha, invece, come obiettivo la progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni di misurazione dei consumi idrici con tecnologia sia tradizionale che smart, con l’obiettivo di fornire alle utility del settore acqua e alle municipalità locali soluzioni per aumentare l’efficienza e accelerare le loro strategie di sostenibilità al miglior costo totale di esercizio. A guida di questa unità vi è Gianpaolo Anselmi fin dall’acquisizione della società portoghese Janz a fine 2020.

La nuova divisione delle unità permetterà di gestire in maniera più efficace i mercati di riferimento in cui il gruppo opera.

“L’obiettivo di questa evoluzione organizzativa è duplice: da un lato, puntare sulla capacità di innestarci in nuovi segmenti di mercato ed essere proattivi verso le esigenze dei clienti, con particolare attenzione all’innovazione tecnologica di prodotto e alla transizione energetica. Dall’altro, riconoscere le peculiarità dei diversi mercati che serviamo e focalizzarci sulla gestione delle singole business unit con competenza e continuità, garantendo una maggiore velocità di risposta al mercato. SIT si conferma una eccellenza capace di attrarre professionisti e managers di grande talento. A Walter, a cui auguro buon lavoro, va il mio personale benvenuto e quello di tutto il gruppo” ha commentato Federico de’ Stefani, AD e Presidente di SIT.

LEGGI ANCHE: SIT CHIUDE IL BILANCIO 2022 IN CRESCITA DEL 3,4%