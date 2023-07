Simest, finanza agevolata del Fondo 394: da oggi via al portale per la presentazione delle domande

Simest ha aperto oggi il portale per la presentazione delle domande per accedere al nuovo fondo da 4 miliardi per la crescita all’estero delle imprese. Sei le diverse linee di intervento

Simest, la società per l’internazionalizzazione delle imprese del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), ha attivato questa mattina (dalle ore 9), l’apertura del portale per la presentazione delle domande da parte delle imprese per accedere al Fondo 394.

Il Fondo 394, è uno strumento di finanza agevolata, gestito in convenzione col Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per il finanziamento degli investimenti dedicati alla crescita estera delle imprese italiane. Il fondo dispone di 4 miliardi di euro, principalmente riservati alle piccole e medie imprese (PMI).

Dove presentare la domanda

Le richieste di finanziamento possono essere presentate dalle imprese, soggetti abilitati e istituti bancari tramite il portale disponibile sul sito di Simest.

Le novità del nuovo fondo

La finanza agevolata del Fondo 394 presenta diverse novità significative, tra cui il supporto per investimenti nella transizione ecologica e digitale e per rafforzare la stabilità finanziaria delle imprese con attività internazionali. Le imprese appartenenti alle filiere orientate all’export e quelle colpite da aumenti dei costi energetici otterranno benefici specifici. Inoltre, le aziende con interessi diretti nelle aree strategiche per il Made in Italy, come i Balcani Occidentali, e quelle situate nei territori colpiti dall’alluvione in Emilia-Romagna avranno condizioni ad hoc per l’accesso ai finanziamenti.

Il fondo offre alle imprese finanziamenti a tassi agevolati, con un tasso massimo dello 0,464% (dato di luglio 2023). Inoltre, le aziende possono ottenere una quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 10% per sostenere i loro progetti e investimenti.

Sei diverse linee di intervento agevolativo

Il programma prevede sei diverse linee di intervento agevolativo per le imprese: