Siemens Energy sprofonda in Borsa: problemi alle turbine eoliche, rivede al ribasso la guidance sugli utili

Aumento dei costi e guasti alle componenti delle turbine alla base di questa decisione. Il titolo perde oltre il 30% in Borsa

Siemens Energy, azienda leader nel settore delle tecnologie energetiche, ha annunciato ieri sera il ritiro della sua guidance sugli utili per l’intero anno fiscale 2023 nella sua unità specializzata nel campo eolico Siemens Gamesa. Problemi imprevisti e aumento dei costi sarebbero alla base di questa decisione.

Guasti ai componenti delle turbine eoliche

L’azienda ha rilevato un significativo aumento dei guasti ai componenti delle turbine eoliche, che ha portato alla decisione di avviare una revisione tecnica approfondita della flotta installata e dei progetti di Siemens Gamesa.

La revisione ha rivelato la necessità di affrontare costi maggiori del previsto per raggiungere la qualità desiderata dei prodotti su determinate piattaforme di terra. Le misure potenziali legate alla qualità e i relativi costi, si prevede supereranno 1 miliardo di euro. Siemens Energy sta anche riesaminando le sue ipotesi di base per i piani aziendali, poiché i miglioramenti previsti in termini di produttività non si stanno realizzando come originariamente previsto. Inoltre, l’azienda sta affrontando diverse sfide nell’avvio delle operazioni offshore.

“È ancora troppo presto per avere una stima precisa dell’eventuale impatto finanziario degli argomenti legati alla qualità e per valutare l’effetto della revisione delle nostre ipotesi sui piani aziendali. Tuttavia, in base alla nostra valutazione preliminare, al momento attuale, l’entità potenziale dell’impatto ci porta a ritirare le previsioni di profitto per Siemens Gamesa e, di conseguenza, le previsioni di profitto per il Gruppo Siemens Energy per l’anno fiscale 2023. Manteniamo le nostre previsioni di ricavi per il Gruppo, nonché tutte le nostre ipotesi per i servizi gas, le tecnologie di rete e la trasformazione dell’industria. Ulteriori dettagli e quantificazioni saranno forniti nel contesto delle nostre comunicazioni regolari per il terzo trimestre dell’anno fiscale 2023″ si legge nella nota dell’azienda.

Il titolo Siemens Energy crolla in Borsa

L’annuncio ha avuto un impatto significativo sul valore delle azioni di Siemens Energy. Nella mattina di oggi, le azioni dell’azienda alla Borsa di Francoforte perdono oltre il 30% (-31,12%).