Sicurezza sulla strada: Quattroruote e Generali Italia in partnership

Per accrescere la sicurezza degli automobilisti Quattroruote e Generali Italia hanno stretto un’alleanza per testare i sistemi elettronici di ausilio alla guida con l’obiettivo di creare uno stanardard per l’intera industria automotive

Quattroruote insieme a Generali Italia stanno sviluppando una serie di prove per testare in modo oggettivo e scientifico i sistemi elettronici di ausilio alla guida (ADAS, Advanced Driver Assistance Systems) con l’ambizione di stabilire uno standard per l’intera industria automotive. “La sicurezza proattiva e la sensibilizzazione degli utenti della strada ad un uso più consapevole dell’auto sono da sempre temi centrali per Generali Italia” ha commentato Massimo Monacelli, Chief Property & Casualty and Claims Officer di Generali Italia, “Gli Advanced Driver Assistance Systems migliorano notevolmente la sicurezza e possono contribuire alla diminuzione dei sinistri e della loro gravità, a condizione che funzionino correttamente. Questa partnership nasce con l’obiettivo di ampliare le casistiche di test e renderle più rispondenti alle situazioni reali che avvengono sulla strada, per verificare meglio l’efficacia degli ADAS; inoltre ci consente di mettere l’attività di analisi e sperimentazione di Generali Innovation Center, centro di ricerca altamente specializzato e qualificato, al servizio degli assicurati e di tutti gli automobilisti”. Generali Innovation Center è il centro d’eccellenza di Generali Italia che da oltre dieci anni svolge attività di studio, sperimentazione e ricerca sulle nuove tecnologie, tecniche e materiali di riparazione, sistemi di sicurezza, sia nel settore auto che property.