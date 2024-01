Siad: è mancato Roberto Sestini, capo del Gruppo chimico per oltre mezzo secolo

Lascia il timone di un Gruppo solido ed in continua espansione, con un fatturato 2022 superiore al miliardo di euro, 70 mila clienti e 2.177 dipendenti nel mondo al figlio Bernardo Sestini

E’ mancato Roberto Sestini, presidente del Gruppo SIAD, uno dei principali gruppi chimici italiani. Sestini è stato a capo del Gruppo per più di mezzo secolo guidandone la crescita, la diversificazione e l’internazionalizzazione, con costante attenzione al territorio e alle comunità in cui sono presenti le varie società del Gruppo.

Negli anni ha ricoperto diversi incarichi, tra i quali: presidente dell’Unione Industriali Bergamo dal 1985 al 1991, presidente della Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Bergamo dal 1992 al 2010 e vicepresidente di Federchimica dal 1989 al 1993.

Oltre alle qualità imprenditoriali, Sestini si è distinto per il suo sostegno ad attività filantropiche, culturali e sociali. Come uomo di insegnamento ha sempre supportato le istituzioni educative e scientifiche. Come sportivo si ricorda la sua grande passione per il mare, campione di motonautica e uomo di vela.

Lascia il timone di un Gruppo solido ed in continua espansione, con un fatturato 2022 superiore al miliardo di euro, 70 mila clienti e 2.177 dipendenti nel mondo al figlio Bernardo Sestini, in azienda dal 1996 e Amministratore Delegato dal 2005, che rappresenta i valori autentici della famiglia. Il Gruppo SIAD è presente con sedi in Europa e nel mondo ed è attivo nei settori Gas Industriali, Engineering, Healthcare, Gas Naturale e GPL.