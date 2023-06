Sesa chiude il bilancio 2022 con ricavi pari a 2,9 miliardi. Annunciato nuovo piano welfare

Nel cinquantesimo anno dalla sua fondazione, il Gruppo prosegue il proprio percorso di crescita continua con un incremento medio annuale di ricavi ed un’occupazione cresciuta del 14% nel 2023. Presentato il nuovo piano welfare per i dipendenti arrivati a 4750 unità

Sesa S.p.A., l’azienda italiana che opera nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il settore business, ha chiuso l’esercizio finanziario al 30 aprile 2023 con ricavi e altri proventi consolidati pari a circa 2.9 miliardi di euro registrando una crescita del 21,3% rispetto al 2022. I dati sono preliminari, i risultati definitivi verranno approvati nel CdA del 18 luglio.

Costante aumento medio annuo dei ricavi

Nel cinquantesimo anno dalla sua fondazione, il Gruppo continua il suo percorso di crescita costante, con un aumento medio annuo dei ricavi e dell’occupazione superiore al 10% nel periodo 2011-2023 (CAGR FY 2012-2023 dei ricavi +11,9%; CAGR FY 2012-2023 delle risorse umane +15%). Questo risultato è stato ottenuto grazie alla grande capacità di aggregazione e allo sviluppo di competenze digitali, che hanno permesso a Sesa di guidare l’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale dei distretti produttivi italiani e, più recentemente, anche di quelli europei.

Crescita del capitale umano con 4.750 dipendenti

Al 30 aprile 2023, il Gruppo conta circa 4.750 dipendenti, registrando una crescita del 14% rispetto all’anno precedente con la quasi totalità di essi è impiegata a tempo indeterminato. Negli ultimi tre anni il capitale umano è raddoppiato. Questa notevole crescita è stata possibile grazie all’acquisizione di nuove società con solide competenze tecniche specifiche (circa 60 fusioni industriali negli ultimi 5 anni, che hanno portato a oltre 2.000 nuove risorse umane) e grazie alle assunzioni interne, con oltre 650 nuovi dipendenti nel solo anno 2023, principalmente giovani di età inferiore ai 30 anni, inseriti tramite programmi di formazione nelle principali aree delle tendenze digitali.

Presentato il nuovo piano di welfare per l’anno 2023-24

Sesa ha anche annunciato il nuovo piano di welfare per l’anno 2023-24, che prevede un ulteriore impulso al benessere, alla salute e alla qualità della vita lavorativa dei dipendenti del Gruppo, con un rinnovato focus sulla genitorialità, l’educazione, la sostenibilità e il benessere, oltre a iniziative dedicate alle risorse umane sotto i 30 anni, che sono oltre 1.100 al 30 aprile 2023.

Il piano di welfare include le seguenti iniziative:

Diversità e genitorialità : supporto economico per i nuovi nati, contributi per servizi di babysitting, pedagogia e asili nido (presso la sede di Empoli è disponibile l’asilo nido aziendale Sesa Baby); contributi per l’iscrizione a centri estivi, borse di studio per l’acquisto di libri di testo e strumenti informatici a favore dei figli; sostegno economico per l’assistenza sanitaria e sociale ai familiari con disabilità.

: supporto economico per i nuovi nati, contributi per servizi di babysitting, pedagogia e asili nido (presso la sede di Empoli è disponibile l’asilo nido aziendale Sesa Baby); contributi per l’iscrizione a centri estivi, borse di studio per l’acquisto di libri di testo e strumenti informatici a favore dei figli; sostegno economico per l’assistenza sanitaria e sociale ai familiari con disabilità. Benessere e formazione delle risorse : benefit flessibili per attività sportive, cultura, benessere e servizi per la genitorialità; contributi per l’acquisto di strumenti informatici; sostegno per la mobilità abitativa; borse di studio per la partecipazione a corsi di laurea o master universitari e per l’acquisto di libri di testo; programmi di formazione e scambi internazionali Erasmus.

: benefit flessibili per attività sportive, cultura, benessere e servizi per la genitorialità; contributi per l’acquisto di strumenti informatici; sostegno per la mobilità abitativa; borse di studio per la partecipazione a corsi di laurea o master universitari e per l’acquisto di libri di testo; programmi di formazione e scambi internazionali Erasmus. Sostenibilità ambientale : contributi per la mobilità sostenibile dei dipendenti tramite l’uso di mezzi di trasporto pubblico ed elettrico e programmi di E-Car Sharing per ridurre il consumo di risorse naturali.

: contributi per la mobilità sostenibile dei dipendenti tramite l’uso di mezzi di trasporto pubblico ed elettrico e programmi di E-Car Sharing per ridurre il consumo di risorse naturali. Equilibrio tra lavoro e vita privata: solidarietà e supporto alle persone per il benessere e la salute dei dipendenti; programma di microcredito aziendale per l’accesso a finanziamenti agevolati; servizi psicologici e di ascolto gratuiti; pacchetti salute per il rimborso delle spese sanitarie; programmi di benessere e attività sportive, anche attraverso piattaforme digitali.

Le agevolazioni e le iniziative del Piano di Welfare sono accessibili tramite una piattaforma digitale dedicata interamente ai servizi di welfare del Gruppo e sono sostenute dalla Fondazione Sesa, un’organizzazione no-profit che si impegna in attività filantropiche impegnata anche nella gestione dell’asilo aziendale all’interno del polo tecnologico di Empoli.

“In uno scenario in cui trasformazione digitale ed evoluzione verso la sostenibilità costituiscono driver sempre più importanti per le imprese, proseguiamo il nostro straordinario percorso di crescita di ricavi e risorse, grazie ai nostri continui investimenti in competenze ed innovazione tecnologia, sostenuti da una forte cultura d’impresa orientata allo sviluppo sostenibile. Il nuovo piano di welfare, ancora più ampio ed ulteriormente arricchito rispetto all’anno precedente, riflette la nostra grande attenzione alle persone, straordinario punto di forza del Gruppo con circa 4.750 risorse umane al 30 aprile 2023 di cui oltre 1.100 under-30. Proseguiremo la gestione con l’obiettivo di generazione di valore a lungo termine, a beneficio di tutti gli Stakeholder” ha dichiarato Alessandro Fabbroni, Ceo di Sesa.

La storia di Sesa

Sesa ha una storia di crescita continua che dura da 50 anni, ispirata dalla visione imprenditoriale dei suoi fondatori, Paolo Castellacci e Piero Pelagotti, ai quali si è unito Giovanni Moriani alla fine degli anni ’70. L’azienda ha una strategia di sviluppo sostenibile basata sulla generazione e la condivisione di valore con tutti gli stakeholder.

“Nel cinquantesimo anno dalla nostra fondazione ed a seguito dell’annuncio del nostro nuovo piano di welfare, desideriamo ringraziare tutte le persone del Gruppo Sesa che hanno contribuito e continuano a contribuire con impegno e forte coinvolgimento alla nostra straordinaria crescita, ispirati da una comune visione d’impresa basata sullo sviluppo sostenibile e di lungo termine. L’attenzione verso le persone, l’ambiente e le comunità in cui operiamo costituiscono gli elementi centrali della nostra storia e del nostro sviluppo futuro; continueremo ad operare con l’obiettivo di rendere sempre di più il Gruppo Sesa il luogo ideale dove lavorare oltre che il partner di riferimento per la trasformazione digitale di imprese ed organizzazioni”, hanno commentato Paolo Castellacci, Presidente e fondatore di Sesa, Piero Pelagotti co fondatore di Sesa e Giovanni Moriani, Vice Presidente Esecutivo e co-fondatore di Sesa.