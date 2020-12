Sconto affitti: al via il bonus per i proprietari

I proprietari che ridurranno il canone agli affittuari riceveranno nel 2021 un rimborso pari al 50% dello sconto, fino a un massimo di 1.200 euro – Ma ci sono delle condizioni da rispettare

Il Parlamento ha varato un bonus sconto affitti. In base alla nuova norma, i proprietari di immobili che ridurranno il canone d’affitto agli inquilini avranno diritto a un parziale risarcimento nel 2021. In sintesi, lo Stato restituirà loro la metà dello sconto, fino a un massimo di 1.200 euro sui 12 mesi. Sarà un trasferimento, non un prestito da restituire. La novità è stata introdotta con un emendamento di Daniele Pesco (M5S) all’ultimo decreto Ristori, che è stato approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato e si prepara ad approdare in Aula.

L’obiettivo del bonus sconto affitti è rendere meno dolorose per i proprietari le rinegoziazioni degli affitti, le cui richieste si sono impennate dallo scoppio della pandemia. Le difficoltà economiche connesse ai lockdown e alle varie misure anti-contagio, infatti, hanno reso spesso i canoni insostenibili per gli affittuari.

BONUS SCONTO AFFITTI: CHI NE HA DIRITTO?

Ma attenzione: per limitare la platea dei beneficiari del bonus sconto affitti, sono previste due condizioni.

La casa oggetto del contratto d’affitto deve essere in una zona “ad alta tensione abitativa”. L’immobile deve essere affittato ad uso abitativo e il locatario lo deve utilizzare come abitazione principale.

BONUS SCONTO AFFITTI: COME SI OTTIENE?

Per le indicazioni operative è ancora presto. La misura sarà gestita dall’Agenzia delle Entrate, che entro 60 giorni dall’approvazione della legge di conversione del decreto Ristori pubblicherà provvedimento con le regole da seguire per ottenere il bonus.

In ogni caso, l’emendamento prevede che, “ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, il locatore comunica, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo”.

POSSIBILE AMPLIAMENTO IN FUTURO

Pesco, che è anche presidente della commissione Bilancio del Senato, ha definito il bonus sconto affitti una “norma sperimentale”: per andare incontro “alle esigenze di chi è in locazione e magari sta affrontando mille difficoltà, permettiamo una riduzione del canone limitando l’onere per il proprietario”. In un post su Facebook, Pesco ha aggiunto che, se la misura funzionerà, si impegna “fin da ora per cercare di estenderla a una platea più ampia”.

IN ARRIVO UN FONDO DA 50 MILIONI

Per finanziare la misura, è prevista l’istituzione di un fondo da 50 milioni di euro, per l’anno 2021, per la “sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali” nelle zone ad “alta tensione abitativa”.