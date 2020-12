Italia, lockdown a Natale: ipotesi zona rossa nazionale

In scia al lockdown totale varato dalla Germania, il Governo sta pensando di mettere tutto il Paese in zona rossa o arancione nei giorni di festa – Ecco i tre scenari su cui si discute

Italia: lockdown alle porte? Forse. Visto che gli effetti dei vaccini non si faranno sentire prima di aprile, per evitare che le feste portino con sé un’impennata di contagi da Covid, Natale e Capodanno potrebbero tingere tutto il Paese di un’unica zona rossa. È questa l’ipotesi su cui sta lavorando il Governo nelle ultime ore, anche in scia alla decisione della Germania, che – non riuscendo per altra via ad abbassare la curva dei contagi e la mortalità della pandemia – ha deciso di varare per l’intero periodo festivo un lockdown totale.

Non è proprio questo lo scenario che si prospetta in Italia: lockdown non è la parola giusta. Non si tratta infatti di tornare alle restrizioni della scorsa primavera, ma di innalzare il livello di precauzione a prescindere dalle condizioni sanitarie attuali delle singole regioni. Le prime attività a essere colpite sarebbero quindi i ristoranti, che dovrebbero chiudere anche a pranzo. Sul fronte degli spostamenti, invece, sono attese nuove limitazioni.

ITALIA, LOCKDOWN DI NATALE: TRE POSSIBILI SCENARI

Nel corso di un vertice fra i capi delegazione del governo andato in scena domenica sera – stando a quanto scrive il quotidiano la Repubblica – sono stati prospettati tre possibili scenari.

Zona arancione in tutta Italia , con divieto di uscita dal proprio Comune e chiusura totale di ristoranti e bar;

, con divieto di uscita dal proprio Comune e chiusura totale di ristoranti e bar; Zona rossa in tutta Italia : sarebbero chiusi anche i negozi, mentre gli spostamenti non essenziali fuori dalle abitazioni sarebbero vietati, con un margine di tolleranza solo per il giorno di Natale

: sarebbero chiusi anche i negozi, mentre gli spostamenti non essenziali fuori dalle abitazioni sarebbero vietati, con un margine di tolleranza solo per il giorno di Natale La terza ipotesi è meno pesante e prevede la chiusura di bar e ristoranti e l’anticipazione del coprifuoco alle 20 o alle 18, così da impedire cenoni e feste in abitazioni private.

C’è ancora incertezza anche sul periodo d’applicazione delle nuove misure e anche in questo periodo le possibilità sono tre:

dal 24 dicembre al primo gennaio;

nei dieci giorni festivi e prefestivi (24-27 dicembre, 31 dicembre-3 gennaio, 5-6 gennaio);

dal 24 dicembre al 6 gennaio.

Ad ognuno dei tre periodi si potrebbe aggiungere anche il fine settimana del 19-20 dicembre, considerato ad alto rischio per gli spostamenti.

ITALIA: LOCKDOWN CON POSSIBILE CONSESSIONE PER I PICCOLI COMUNI

La decisione finale del Governo potrebbe arrivare oggi, al termine di un vertice aperto anche agli scienziati del Cts.

L’unica concessione alle richieste di ammorbidimento arrivate dal Parlamento sarà, forse, quella sui piccoli comuni nei tre giorni di festa. Se alla fine non si decidesse per la zona rossa nazionale, nei tre giorni festivi potrebbero essere consentiti gli spostamenti fra Comuni confinanti e sotto i 5mila abitanti.