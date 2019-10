Sciopero venerdì 25: Atac, Atm, FS, Alitalia. Tutti gli orari

Venerdì’ nero per gli utenti – La mobilitazione sindacale coinvolge tutti i settori (pubblici e privati, comprese le scuole), ma i maggiori disagi sono attesi nel trasporto pubblico – Gli orari dello sciopero cambiano a seconda del settore e della città: ecco quello che c’è da sapere

Venerdì 25 ottobre si terrà in tutta Italia uno sciopero generale nazionale della durata di 24 ore. Saranno coinvolti tutti i settori (pubblici e privati, comprese le scuole), ma come sempre i maggiori disagi sono attesi nel trasporto pubblico locale. La mobilitazione è stata indetta dai sindacati Cub (Confederazione Unitaria di Base) e Sgb (Sindacato Generale di Base).

Gli orari dello sciopero cambiano a seconda del settore e della città.

A Roma, la società di trasporto pubblico Atac ha fatto sapere che i disagi per i cittadini dureranno “per 4 ore, dalle ore 20.00 a fine servizio. La protesta riguarderà bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle”. In questo caso però parliamo di un secondo sciopero di quattro ore proclamato dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl in adesione alla mobilitazione cittadina che riguarderà tutte le aziende partecipate dal Comune di Roma.

Per quanto riguarda invece l’altro sciopero, quello di 24 ore, interesserà sia la rete Atac che i bus periferici della Roma Tpl. In questo caso saranno rispettate le fasce di garanzia (da inizio servizio alle 08.30 e dalle 17.00 alle 20.00).

Tirando le somme, per il combinato dei due scioperi Atac non garantirà il servizio nelle seguenti fasce orarie:

nella notte tra il 24 e il 25 ottobre relativamente alla rete notturna (linee n);

il 25 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 17.00;

il 25 ottobre dalle ore 20 al termine del servizio;

nella notte 25/26 ottobre relativamente a metro A-B-C, alla linea tram 8 e alle linee diurne che effettuano orario prolungato sino alle ore 2.00.

Oltre ad Atac, come detto, si fermeranno anche tutte le altre società partecipate dal Comune di Roma: da Ama (che gestisce i rifiuti tra mille difficoltà e inefficienze anche in condizioni normali) a Roma Metropolitane.

Quanto ad Atm, omologa dell’Atac ma a Milano, lo sciopero sarà diviso in due fasce orarie: dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio.

Incroceranno le braccia anche i dipendenti delle linee periferiche di Monza (Net) e della funicolare Como-Brunate, ma con orari diversi rispetto a quelli di Atm.

Per le linee gestite da Net (Nord Est Trasporti), l’agitazione è prevista nella Città di Monza dalle ore 9 alle 11,50 e dalle 14,50 al termine del servizio per il Servizio Urbano. Per il Servizio Extra Urbano lo sciopero sarà dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.

Per la Funicolare Como – Brunate la mobilitazione durerà dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 al termine del servizio.

Veniamo ora agli altri mezzi di trasporto.

I dipendenti di Ferrovie dello Stato potranno aderire allo sciopero dalle 21 di giovedì 24 ottobre alle 21 di venerdì 25.

Nel caso di Alitalia, invece, lo sciopero durerà per tutte le 24 ore di venerdì.

Infine, i lavoratori di Enav (l’ente che gestisce il traffico aereo civile) si fermeranno dalle 13 alle 17 di venerdì e quelli di Anpac (l’Associazione nazionale professionale aviazione civile) dalle 10 alle 14 dello stesso giorno.