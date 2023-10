Sciopero ex Ilva e manifestazione a Roma al via: un giorno di protesta per scuotere il governo

Lo sciopero nazionale di 24 ore indetto da Sim, Fiom e Uilm indetto per chiedere al governo un incontro e una svolta nelle trattative. Sindacati convocati a Palazzo Chigi

Giornata di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo Acciaierie d’Italia, la ex Ilva. La protesta di 24 ore, 8 ore per turno, proclamata dai sindacati dei metalmeccanici Fim, Fiom e Uilm, viene accompagnata da una manifestazione nazionale con corteo a Roma, che è partito da piazza dell’Esquilino per arrivare a piazza Santi Apostoli. Presenti alla manifestazione i segretari generali della Fim Roberto Benaglia, della Fiom Michele De Palma e della Uilm Rocco Palombella.

Sciopero ex Ilva: i lavoratori bloccano la Roma-Napoli

I lavoratori dell’ex Ilva di Taranto diretti a Roma per la manifestazione di protesta hanno deciso spontaneamente di occupare l’autostrada Roma-Napoli all’altezza dell’area di servizio Frascati Est. Lo rende noto l’Usb in un comunicato, riportato da AdnKronos, nel quale si legge che il sindacato “si schiera dalla parte dei lavoratori di Ex Ilva, a difesa delle loro rivendicazioni sacrosante fino a che non saranno accolte dal governo Meloni, che ha fatto marcia indietro rispetto alle promesse di intervento pubblico a difesa dell’acciaio e dell’occupazione, mentre il ministro Fitto ha stornato i fondi previsti dal Pnrr per la riqualificazione ambientale”. Il blocco, durato circa 15 minuti, non ha portato particolari disagi e la circolazione è tornata nella norma.

Cosa chiedono i lavoratori ex Ilva

“Chiediamo immediato intervento da parte della presidente Meloni e del ministro Urso, affinché vengano finalmente ad ascoltare le rivendicazioni dei lavoratori dell’Ex Ilva e le facciano proprie, terminando le trattative con soggetti privati che non hanno altro interesse che speculare sulle vite dei tarantini e dei lavoratori”, scrive l’Usb.

Aggiornamento sciopero ex Ilva

E’ arrivata la convocazione per i segretari generali di Fim Fiom Uilm, Roberto Benaglia, Michele De Palma e Rocco Palombella, per oggi a Palazzo Chigi alle 11.15 sul futuro di Acciaierie D’Italia. Lo annunciano i sindacati metalmeccanici.

Aggiornamento delle 10:52 del 20 ottobre 2023