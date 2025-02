Sciopero aerei 5 febbraio: già 26 voli cancellati da Ita Airways. A rischio anche i treni di Trenord: orari e fasce garantite

Mercoledì 5 febbraio, due scioperi metteranno a rischio i voli in Italia: uno locale di 4 ore a Linate e uno nazionale di 24 ore che coinvolgerà Malpensa e altri scali. Anche Trenord sarà interessata da uno sciopero di 23 ore, ma non Trenitalia

Il 5 febbraio 2025 si preannuncia un mercoledì “nero” per chi ha in programma di viaggiare in aereo, con due scioperi che rischiano di paralizzare gli aeroporti italiani. Il primo, locale, durerà 4 ore (dalle 12:00 alle 16:00) e coinvolgerà i dipendenti di Sea Prime a Milano Linate. Il secondo sciopero, proclamato dalle sigle sindacali Flai Trasporti e Usb Lavoro Privato, avrà una portata nazionale e durerà 24 ore, coinvolgendo anche Malpensa e altri scali italiani. Non solo aerei: anche Trenord sarà coinvolta in un’agitazione che durerà ben 23 ore, dalle 3:00 del 5 febbraio alle 2:00 del 6 febbraio. Questo sciopero, proclamato dal sindacato Orsa, riguarderà il personale di Trenord, ma non quello di Trenitalia.

Sciopero aerei 5 febbraio: aeroporti e aziende coinvolti

Il personale delle principali aziende di handling, che forniscono servizi di assistenza a terra negli aeroporti, sarà il più coinvolto. Queste aziende, associate ad Assohandlers, operano in numerosi scali italiani. Tra le realtà coinvolte ci sono Airport Handling (Milano Linate e Malpensa), Aviapartner (presenti in numerosi scali, tra cui Milano Linate, Malpensa, Roma Fiumicino, Bologna e Palermo) e Aviation Services (Bologna, Cuneo, Napoli, Roma Ciampino e Fiumicino). Saranno coinvolte anche BGY International Services (Bergamo), Gestione Aeroporto Pantelleria, GH Italia, Sagat Handling (Torino), SPD (Milano Linate), Sogaerdyn (Cagliari), Swissport (Linate e Fiumicino) e Toscana Aeroporti Handling.

Fasce orarie garantite

Come sempre in caso di sciopero, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) garantirà la piena operatività dei voli nelle fasce protette, ossia dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00. Al di fuori di queste finestre, però, i passeggeri potrebbero subire ritardi e cancellazioni. Per ridurre al minimo i disagi, è consigliabile verificare lo stato del proprio volo sui siti ufficiali delle compagnie aeree e arrivare in aeroporto con largo anticipo, poiché potrebbero verificarsi rallentamenti nei controlli e nelle operazioni di imbarco.

Diritti dei passeggeri in caso di sciopero: cosa prevede il regolamento europeo?

Il regolamento europeo 261/2004 tutela i diritti dei passeggeri anche in caso di sciopero. Le compagnie aeree devono offrire:

Voli alternativi o rimborsi del biglietto aereo.

Voucher per pasti e bevande in caso di attese prolungate.

Pernottamenti in hotel, se il ritardo obbliga a rimanere a terra per la notte.

Trasferimenti gratuiti da e per l’aeroporto in caso di soggiorni forzati.

La possibilità di effettuare due chiamate telefoniche o inviare messaggi via fax o e-mail.

Sciopero aerei 5 febbraio: Ita Airways cancella 26 voli, altri a rischio ritardi

Lo sciopero nazionale del personale di handling, in programma il 5 febbraio 2025, ha portato Ita Airways a cancellare 26 voli, tra nazionali e internazionali (qui l’elenco). Tra i collegamenti interessati troviamo tratte importanti come Milano Linate-Londra, Roma Fiumicino-Milano Linate, e Milano Linate-Palermo, mentre altri voli potrebbero subire ritardi. La compagnia ha attivato un piano di emergenza per limitare i disagi e offre ai passeggeri la possibilità di cambiare gratuitamente la prenotazione o richiedere il rimborso in caso di cancellazioni o ritardi superiori a 5 ore.

Prima di recarsi in aeroporto, è fondamentale verificare lo stato del volo sul sito ufficiale di Ita, nella sezione Info Voli, o contattare il servizio clienti (+39 06 85960020). Il cambio o rimborso è possibile fino al 10 febbraio 2025.

Sciopero Trenord 5 febbraio 2025: orari e treni garantiti in Lombardia

Il 5 febbraio 2025, un grande sciopero coinvolgerà Trenord in Lombardia, con un’agitazione di 23 ore che durerà dalle 3:00 del mattino fino alle 2:00 del 6 febbraio. Lo sciopero, proclamato da Orsa Ferrovie, è stato indetto a causa delle problematiche non risolte in azienda, riguardanti sia le normative di lavoro che i riconoscimenti economici.

Nonostante l’agitazione, Trenord ha previsto un piano di emergenza per garantire il servizio ai viaggiatori. I treni con partenza dopo le 6:00 e le 18:00 saranno operativi, con arrivi garantiti entro le 9:00 e le 21:00. Inoltre, se il Malpensa Express o altri collegamenti aeroportuali dovessero essere cancellati, saranno attivati autobus diretti tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto, senza fermate intermedie, e tra Stabio e Malpensa per il servizio S50.

Inoltre, Trenord assicura che alcuni treni a lunga percorrenza saranno operativi anche durante lo sciopero, come gli Eurocity da/per Vienna e Monaco (EC83 e EC84). La lista completa dei Servizi Minimi Garantiti è disponibile sul sito di Trenord.