Scarpetteria: lo street food di Carter Oblio pronto subito o per casa

Ristorazione e Lockdown. Lo Chef Cucciniello del ristorante Carter Oblio realizza una temporanea Scarpetteria per uno street food da asporto abbinato al pane in una speciale confezione che si può consumare sul posto o riscaldare a casa. Con la ripresa della zona gialla la soluzione d’emergenza si trasforma in una offerta parallela a quella del ristorante

I tempi cambiano, e costringono a cambiare le abitudini. E la ristorazione si adegua per come può. L’ultima novità viene Carter Oblio, l’innovativo locale del quartiere Prati a Roma dove il giovane chef Ciro Alberto Cucciniello, formatosi alla scuola stravagante e fantasiosa del mitico Combal.0 di Davide Scabin, buttatosi in questa avventura pochi mesi ha pensato bene di reagire alle dure restrizioni imposte ai ristoranti dai provvedimenti del governo per combattere la pandemia. E così se non ha potuto ospitare clienti se li è accaparrati con un nuovo format di asporto. La squadra ha impegnato questi mesi di chiusura per ridefinire al meglio ogni dettaglio di menù e di stile.

Il locale si presenta con una veste nuova, è stata allestita una vetrina che mostra i pani per cui Ciro Alberto è noto, è stato realizzato un nuovo menù, dall’anima street food, pensato e strutturato per poter essere consumato gustosamente al momento, e, al bisogno, conservato al meglio e successivamente riscaldato senza perdere appeal e grinta.

Il format che lo Chef Ciro Alberto Cucciniello propone è una “Scarpetteria”, ovvero “Formula comfort, briosa e variegata. Protagonisti i lievitati già amati dal pubblico: a ciascun piatto il suo pane”, piatti abbinati a pani ispirati, che fungono da completamento del piatto stesso, corroborandone sia il gusto che il gioco di consistenze. A ciascun piatto il suo pane, incontro calibrato. Tutti i pani di Carter Oblio sono realizzati in casa con lievito madre, arricchiti da una ricerca estrosa e appassionata sulle miscele delle farine, sugli aromi, sulle cotture e affumicature, sulle diverse componenti di gusto.

Lo Street Menù prevede: Cacciatora di pollo e faraona, abbinata alla Baguette alla paprika; Totani e polipetti affogati e borlotti con Pizza alla salicornia; Trippa e cotica all’amatriciana con Focaccia strutto, rosmarino e aglio arrostito; Ragù napoletano con Pane affumicato; Uovo fondente e vignarola invernale con Pagnotta integrale, farro e semi di lino. Per concludere, è confermato a gran richiesta il Bun d’anatra, sciroppo di mirto e cipollotto agrodolce. Lo Chef si riserva la sua nota versatilità nel continuo rinnovo dei piatti.

Nulla è lasciato al caso anche il packaging per l’asporto che è stato studiato e realizzato con contenitori coperchiati, funzionali e pratici anche per poter eventualmente riscaldare a casa le pietanze.

La formula ha riscontrato notevole successo per cui con la ripresa delle attività di ristorazione consentite dal passaggio del Lazio alla zona gialla, non scomparirà. La Scarpetteria resterà come una linea parallela affiancandosi al menù tradizionale del ristorante. E, nella malaugurata ipotesi di un nuova chiusura, è già pronta e sperimentata.

Carter Oblio

Via Giuseppe Gioacchino Belli 21 – Roma

Tel. + 39 391 464 9097

Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 12.30 alle 16.30