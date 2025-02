Santander chiude il 2024 con utili record oltre i 12 miliardi. Annunciato maxi piano buyback. Il titolo vola in Borsa

Banco Santander chiude l’anno con un utile record di 12,57 miliardi di euro (+14%), trainato dalla crescita nei mercati chiave e dall’aumento dei tassi. Annunciato un ambizioso piano di riacquisto di azioni da 10 miliardi tra il 2025 e il 2026. Il titolo vola in Borsa (+6,8%) toccando i massimi dal 2008

Numeri record per Banco Santander. Il colosso bancario spagnolo ha chiuso il 2024 con un utile netto record di 12,57 miliardi di euro, un incremento del 14% rispetto all’anno precedente. La performance del quarto trimestre ha sorpreso gli analisti, con un utile netto di 3,27 miliardi di euro (+11%), superiore alle stime di Reuters che prevedevano 2,93 miliardi.

Il Gruppo ha beneficiato dell’aumento dei tassi d’interesse e della sua diversificazione geografica, con una forte crescita nei mercati chiave come Spagna e Brasile. Il risultato conferma la strategia vincente di Santander, che per il terzo anno consecutivo registra utili record.

“Abbiamo annunciato risultati record per il terzo anno consecutivo mentre continuiamo a far crescere fatturato, redditività e rendimenti”, ha dichiarato la presidente esecutiva Ana Botín.

Piano di buyback da 10 miliardi di euro

Oltre ai numeri positivi, Santander ha annunciato un ambizioso piano di riacquisto di azioni proprie per un totale di 10 miliardi di euro tra il 2025 e il 2026, aggiungendo un ulteriore buyback di 1,6 miliardi di euro sulla base degli utili del 2024. Il programma di riacquisto, insieme alla distribuzione standard dei dividendi, mira a rafforzare il valore per gli azionisti e a consolidare la solidità finanziaria della banca.

Crescita e solidità patrimoniale

Nel 2024, i fondi dei clienti sono cresciuti del 4% in euro costanti, con depositi in aumento del 2%, trainati dalla continua espansione della base clienti. Il numero totale di clienti ha raggiunto quota 173 milioni, con un incremento di otto milioni in un anno. Anche il RoTE si è attestato al 16,3%, mentre il coefficiente CET1 ha toccato il 12,8%, superando le aspettative degli analisti.

La banca ha attribuito questa crescita alla solida generazione di capitale e alle strategie di rotazione degli asset, affiancate da un’attenta gestione del rischio. Il prodotto netto bancario ha raggiunto i 46,67 miliardi di euro, segnando un aumento dell’8% rispetto al 2023.

Rally in Borsa: Santander spinge l’Ibex 35

L’annuncio degli utili record e del piano di buyback ha scatenato una forte reazione positiva in Borsa. A Madrid, il titolo Santander è salito del 6,8%, toccando i massimi dal 2018 con un picco dell’8,5% nella fase iniziale della seduta.

Prospettive per il 2025

Guardando al futuro, Santander prevede di continuare a migliorare la redditività con un obiettivo di RoTE superiore al 17% entro il 2025. La banca punta a una crescita del fatturato a circa 62 miliardi di euro, con un aumento stabile del reddito netto da commissioni e una gestione più efficiente dei costi. Inoltre, i piani di distribuzione del capitale agli azionisti sono stati accolti positivamente dagli analisti, con Barclays che ha definito i risultati “solidi e migliori delle aspettative”.