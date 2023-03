Sanlorenzo Yacht acquista il 49% di Sea Energy. Perotti: avremo un ulteriore knowhow per la sostenibilità

L’operazione, nell’ambito dell’impiantistica elettrica ed elettronica navale, ha un cotrovalore di 2,7 milioni

Sanlorenzo, leader nel settore della nautica di lusso con la produzione di yacht e superyacht, ha acquisito il 49% di Sea Energy, società che si occupa della progettazione, produzione e installazione di impiantistica elettrica ed elettronica navale per un controvalore di quasi 2,7 milioni di euro.

Lo dice un comunicato di Sanlorenzo spiegando che “l’operazione ha una rilevanza strategica per Sanlorenzo, che prosegue nel percorso di verticalizzazione dei propri fornitori strategici. Inoltre la competenza e l’esperienza maturate da Sea Energy consentiranno di mettere a disposizione di Sanlorenzo un patrimonio di know-how di eccellenza e fortemente specialistico, orientato allo sviluppo dei progetti attenti alla sostenibilità”. Il titolo a Piazza Affari quota stamane 39,45 euro in calo dello 0,50% in un mercato complessivo che guadagna lo 0,41%.

Continua il percorso del cantiere verso la sostenibilità

Proprio il settore della sostenibilità è stato al centro del business di Sanlorenzo tanto da riuscire a ottenere il riconoscimento come primo player al mondo siglato con il “Sustainability Excellence Award 2022”, consegnato a Dusserdorf a gennaio. “Nonostante lo yachting incida solo per lo 0,22% sul totale delle emissioni GHG dell’intero settore dello shipping, (secondo l’International Maritime Organization, 2020)” dicono alla Sanlorenzo, “l’introduzione di innovazioni e tecnologie per ridurre l’impatto ambientale degli yacht sta assumendo un ruolo sempre più centrale nel piano attività del dipartimento Ricerca e Sviluppo del Gruppo Sanlorenzo”.

Negli ultimi anni, “Sea Energy ha sviluppato una significativa esperienza nel campo della propulsione elettrica ed ibrida” ha detto il Ceo di Sanlorenzo, Massimo Perotti, “tale know-how rende questa operazione pienamente coerente con la nostra visione Road to 2030 per lo sviluppo di tecnologie innovative e sostenibili in grado di rivoluzionare lo yachting”.

Sanlorenzo ha in programma di varare all’inizio del prossimo anno uno yacht da 50 metri, la 50Steel, i cui servizi di bordo (che costituiscono normalmente circa l’85% dei consumi di un’imbarcazione di questo genere) saranno alimentati con un bassissimo impatto ambientale, grazie a innovative tecnologie.

Sanlorenzo ha chiuso il 2022 con un risultato netto di gruppo pari a 74,2 milioni di euro, in crescita del 45,4% rispetto al 2021, con un margine sui ricavi netti derivanti dalla vendita di nuovi yacht pari al 10,0%.

Lo Studio Legale Musumeci, Altara, Desana e Associati ha assistito Sanlorenzo per la due diligence legale e la negoziazione degli aspetti contrattuali. Andersen Italia ha assistito Sanlorenzo sulle tematiche di due diligence contabile e fiscale. Sea Energy e’ stata assistita da Luca Polidori e Gabriele Dini.