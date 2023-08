Salvador Dalì, mostra immersiva a Bordeaux (Francia) accompagnata dalla musica dei Pink Floyd

Nel 2023 Bassins des Lumières Di Bordeaux (Francia) celebrano le opere incomparabili e singolari di Salvador Dalí. In collaborazione on la Fondazione Gala-Salvaor Dalì è aperta fino al 7 gennaio 2024

Questa mostra immersiva dal titolo ” Dalì l’enigma senza fine – l’architetto dell’immaginario” presenta più di 60 anni creativi del maestro catalano che, ispirato dal cubismo, dal surrealismo e dal futurismo, divenne un maestro di un realismo meticolosamente applicato alla sua pittura, mescolando la realtà con i misteri della coscienza, delle fantasie e dei ricordi.

Un itinerario tematico in paesaggi surreali e metafisici, immersi nelle opere sorprendenti e fantasiose dell’artista

Esposte in tutto il mondo (la Fondazione Gala-Salvador Dalí a Figueres, il Museo Dalí in Florida, il Museo Reina Sofía a Madrid e il MoMA a New York) queste opere, che possono essere interpretate su tanti livelli, saranno riunite. Esposte e animate sui pavimenti e sulle pareti alte dieci metri, si possono osservare ogni dettaglio delle pennellate, delle linee e degli effetti materici. Dipinti, disegni, fotografie, installazioni, film e immagini d’archivio si concentreranno sulla personalità unica e sui bizzarri baffi del pittore, nonché sulle sue ossessioni per lo strano e il soprannaturale e il suo fascino per sua moglie Gala, sua musa e collaboratrice.

Capolavori emblematici, come The Persistence of Memory, the Face of Mae West (Usable as Surrealist Apartment), Atomic Leda e The Temptation of Saint Anthony, evidenziano l’immenso talento di Dalí come creatore di nuovi linguaggi e tele uniche.

Salvador Dalí, Dream Caused by the Flight of a Bee around a Pomegranate One Second Before Awakening, c.1944, oil on wood panel, 51 x 41 cm, Museo Nacional Thyssen- Bornemisza, Madrid, © Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, ADAGP 2023- Photo: Brigdeman Images

La sua ispirazione viene dai grandi maestri: da Velasquez, Raffaello, Michelangelo e Vermeer a Millet

Questa mostra immersiva si concentrerà sulle varie sfaccettature della tecnica dell’artista: dalle sue prime opere di ispirazione impressionista – e cubista – a quelle mistiche con i loro temi religiosi. Poi arriva il suo periodo surrealista e il suo famoso lavoro sul teatro, la fotografia e il cinema.

L’intera mostra digitale sarà accompagnata dalla colonna sonora dei Pink Floyd

Sperimentando costantemente e rifiutando ogni meccanismo razionale, questi dipinti e musica condividevano un fantastico immaginario visivo, in cui si fondevano visioni ossessive e virtuosismo tecnico. Questa retrospettiva associata alla musica del leggendario gruppo degli anni ’30 conduce i visitatori in un viaggio senza tempo che risveglia il subconscio e i pensieri sepolti, in cui l’opera di Dalí rimane un mistero e un enigma senza fine.

In copertina: Salvador Dalí, The Persistence of Memory, 1931, oil on canvas, 21.4 x 33 cm, The Museum of Modern Art, New York (anonymous donation, 1934), © Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, ADAGP 2023 – photo : © Bridgeman Images