Salone del Mobile Milano: online la nuova piattaforma digitale

Avviato il progetto digitale del Salone del Mobile.Milano con un’esperienza b2b a supporto delle aziende espositrici e una sezione editoriale volta ad amplificare la leadership della Manifestazione

Uno strumento agile, collaborativo, integrato e trasversale, capace di mettere a sistema tutte le voci del nostro settore: in sintesi, uno strumento altamente innovativo. Così, è stata definita la piattaforma digitale del Salone del Mobile.Milano durante il talk show di presentazione.

Duplice l’obiettivo dello strumento, oggi vero e proprio asset della Manifestazione: da un lato, amplificare autorità, influenza e leadership del Salone del Mobile.Milano; dall’altro creare valore e farsi volano di business per le aziende espositrici, aumentandone visibilità, moltiplicando modalità e tempi di connessione con il proprio target, capitalizzando sui servizi offerti. Traguardi, questi, che si raggiungeranno grazie a un mix di differenti tipologie di contenuti e servizi, tra loro integrati, volti a catturare l’interesse e aumentare il valore dell’interazione e della relazione con tutta la design community. Unendo, di fatto, la dimensione digitale con l’esperienza fisica della Fiera.

Da un lato, dunque, contenuti editoriali originali, di taglio sia b2b sia b2c, suddivisi in rubriche tematiche, con focus trasversale; interviste ai protagonisti di questi settori e mercati e ai profili più visionari e interessanti del panorama culturale nazionale e internazionale; collaborazioni con i magazine e con firme autorevoli di tutto il mondo per avere molteplici opinioni e punti di vista.

Dall’altro, contenuti dedicati alle aziende che potranno raccontarsi attraverso i prodotti. Per loro, il valore della piattaforma risiede nella sua interattività: a loro disposizione breakout room, showroom virtuali, canali di contatto digitali che garantiranno uno scambio immediato e proficuo con il target prima, dopo e durante la Fiera.

Terza categoria di contenuti è quella legata alla Manifestazione e ai servizi dedicati all’esperienza in fiera: ticketing e informazioni per poter organizzare la visita e pianificare gli appuntamenti di quella settimana, applicazioni per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di arredo.