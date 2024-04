Salone del Mobile 2024: Eurocucina e tendenze outdoor dominano con affluenza record

La sessantaduesima edizione del Salone del Mobile ha visto Eurocucina come protagonista, con un’enorme affluenza e molte novità. Sono emerse tendenze come l’outdoor cooking e l’integrazione dei mobili da cucina nei grandi showroom tecnologici

Clamoroso – e forse inaspettato per i numeri degli afflussi – il successo di questa sessantaduesima edizione del Salone del Mobile di Milano: chi si è trovato ad affrontare la calca nei percorsi dell’area fieristica lo può testimoniare, ben prima dei dati ufficiali che arriveranno dagli organizzatori. Con un particolare rilievo per Eurocucina che, sin dal primo giorno di apertura, è stata l’area più gettonata, affollata e ricca di novità. E mentre fuori e dentro al Salone si svolgono festeggiamenti per anniversari davvero importanti – a partire dal prestigioso evento per i 90 anni della Molteni, interamente italiana e tuttora di proprietà familiare -, tra i mobili e gli elettrodomestici di Eurocucina si celebra e si celebrerà anche nei prossimi giorni l’omaggio al Made in Italy più innovativo e alle novità anche di altri paesi, dedicate a quello che è diventato il cuore della casa, della famiglia e della nuova convivialità. La formula espositiva che, per la prima volta, vede riuniti nello stesso spazio mobili e builtin, ha indubbiamente contribuito a valorizzare le soluzioni, gli allestimenti e le novità.

Outdoor, che passione

Quali tendenze contraddistingueranno la cucina dei prossimi anni? Innanzitutto, le soluzioni outdoor, perché, come abbiamo già sottolineato, dopo il forzato isolamento dovuto al Covid, in tutto il mondo la richiesta per le nuove case e le ristrutturazioni premia le abitazioni dotate di uno spazio esterno, come un balcone, un terrazzo, o un giardino… Qualsiasi tipo di spazio all’aperto va bene per avere a disposizione tutto l’anno un luogo dove fare barbecue, coltivare insalate e prezzemolo, o semplicemente poter stare all’aria aperta. La prima novità: i mobili sbarcano nelle grandi showroom della tecnologia, accanto ai televisori, ai computer, alle lavatrici e ai frullatori. Scavolini e MediaWorld hanno annunciato ieri una collaborazione che si concretizzerà nella collocazione di un’area all’interno del MediaWorld Tech Village di Milano Certosa tutta dedicata alle cucine Scavolini.

Acciaio e design

Cucinare all’aperto significa oggi disporre come minimo di un attrezzatissimo barbecue con sedute e ombreggiature; ma se lo spazio è abbastanza ampio, si possono installare veri e propri set con moduli costituiti da mobili e elettrodomestici realizzati con lo speciale acciaio inox AISI 304. Atria di Abimis, disegnata da Studio Delineo e Massimo Rosati prevede la versione speciale con l’acciaio inox AISI 316, adatta ad ambienti marini ricchi di cloro e salsedine, una lega alla quale è stato aggiunto il molibdeno che aumenta le già eccezionali doti di resistenza e igienicità dell’inox 304. Talenti, un marchio che da 20 anni firma sedute e imbottiture per esterni di fascia molto alta e di eccellente qualità, ha presentato Tikal, disegnata da Nicola Pellegrini, una cucina a moduli dal design raffinato e molto pulito, realizzata in acciaio, zinco, magnesio e alluminio, il Magnesit, inalterabile anche a temperature elevate e con ampi piani costituiti da lastre di grès a effetto cemento, seguendo una tendenza molto apprezzata per l’originalità delle texture e la robustezza.

Su misura, per mini spazi

Steel è specializzata in cucina professionali e propone la nuovissima Gea, per esterni, in acciaio marine grade con finiture e parti in legno, disponibile in quattro versioni delle quali quella larga 1,5 m, Sella, è ideale per balconi e terrazze non molto grandi. Offre moduli da lavoro, un bruciatore rapido a incasso e un lavello da 40 cm in una soluzione di estrema linearità, facile da pulire e con una grande eleganza formale. Per chi desidera creare su misura ripiani e vani per avere una cucina outdoor personalizzata, consigliamo le lastre di lapitec, un materiale tutto italiano, la pietra sinterizzata, frutto di 25 brevetti, fornito in lastre sino a 154×344 cm, di straordinaria resistenza e altamente igienico, adatto sia per interni che per esterni, ideale per realizzare piani adatti a qualsiasi clima.

Radio Kartell, in diretta dal Salone

Infine, una novità decisamente originale; Kartell, il brand di intramontabile glamour e storico vanto del design italiano, trasmette dallo stand la sua web radio che alterna musica, presentazione delle novità, interviste a celebrity del settore, giornalisti e visitatori, oltre a raccontare quanto avviene dentro e fuori dal Salone, nella città.