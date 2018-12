Saldi invernali: da Roma a Milano, le date città per città

Archiviati i regali di Natale non è ancora giunto il momento di rimettere la carta di credito nel portafoglio – Si apre ufficialmente la stagione dei saldi invernali – Le date di inizio e fine in tutta Italia e alcuni consigli per evitare possibili fregature

I saldi invernali sono alle porte. Archiviati i regali natalizi, il portafoglio piange. Ma forse qualcuno, più previgente, ha saggiamente pensato di lasciare qualcosa da parte in vista degli sconti che stanno per arrivare. È infatti giunto il momento di pensare a saldi invernali del 2019, un momento atteso da molti: magari per inserire nel proprio guardaroba quel capo invernale che manca o per comprare quell’elettrodomestico necessario in cucina o, più in generale, per la propria casa.

Gli sconti saranno del 20-30% per poi arrivare fino al 50-70% verso la fine.

SALDI INVERNALI: QUANDO COMINCIANO GLI SCONTI

In quasi tutte le Regioni, la data di inizio dei saldi è stata fissata per sabato 5 gennaio. La durata media sarà di due mesi, anche se ogni regione ha stabilito le proprie tempistiche. Qualche esempio? Basilicata, Calabria e Valle d’Aosta hanno deciso di anticipare l’inizio degli sconti rispettivamente di tre, uno e due giorni, mentre in Sicilia si comincia il giorno dopo.

In tutti gli altri territori, compresi Roma, la Capitale vera, e Milano, la capitale dello shopping il “fischio d’inizio sarà invece il 5 gennaio.

SALDI INVERNALI: QUANDO FINISCONO

I Più fortunati saranno i campani i friulani, gli aostani e i veneti dove i saldi dureranno quasi tre mesi, terminando tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. La durata minore si avrà invece nel Trentino Alto Adige dove gli sconti finiranno il 16 febbraio e in Liguria 18 febbraio addirittura. Nelle altre regioni invece si potrà approfittare dei saldi fino all’ultima settimana di febbraio o la prima di marzo.

SALDI INVERNALI: I CONSIGLI PER EVITARE LE TRUFFE

L’Unione Nazionale Consumatori ha stilato un elenco di consigli per i consumatori in vista dei saldi.

Il primo e imprescindibile è quello di conservare sempre lo scontrino perché anche la merce in saldo può essere cambiata (checché ne dicano i negozianti). Occhio ai prodotti acquistati: “le vendite devono essere realmente di fine stagione: la merce messa in saldo deve essere l’avanzo della stagione che sta finendo, non fondi di magazzino”

Un altro consiglio fondamentale è quello di confrontare sempre i prezzi tra più esercizi e di diffidare dagli sconti esagerati: quelli superiori al 50 per cento, molto spesso nascondono merce non nuova o prezzi gonfiati in precedenza. Acquistare, se possibile, nei negozi di fiducia e controllare che nel cartellino di ogni prodotto ci siano il vecchio prezzo, quello nuovo e la percentuale di sconto applicata.

SALDI INVERNALI: IL CALENDARIO REGIONE PER REGIONE

Ecco il calendario completo dei saldi invernali 2019: