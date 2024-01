Saldi invernali 2024, da Roma a Milano fino Napoli: quando iniziano e quanto durano? Ecco tutte le date

I saldi invernali inizieranno in tutta Italia venerdì 5 gennaio 2024, con l’eccezione della Valle D’Aosta che anticipa al 3 gennaio. A variare è la durata. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Con l’avvicinarsi del nuovo anno, è tempo di prepararsi per i saldi invernali. Dopo le festività, l’atteso shopping di fine stagione offre l’opportunità di passeggiare per le vie del centro città o direttamente da casa per soddisfare i desideri di acquisto rimasti insoddisfatti, spaziando dall’abbigliamento alla tecnologia fino all’arredo. I saldi invernali inizieranno in tutta Italia venerdì 5 gennaio 2024, con una sola eccezione: in Valle D’Aosta sono anticipati al 3 gennaio. I ribassi prevedono sconti dal 30% al 70% e dureranno dai 30 ai 90 giorni. Inoltre, in alcune regioni, è vietato effettuare promozioni nei giorni precedenti l’inizio dei saldi. Ma vediamo quando iniziano i saldi invernali 2024, sia online che negli store fisici.

Quando iniziano i saldi invernali online 2024?

Per chi preferisce lo shopping online, senza affollarsi nei negozi, i saldi invernali offrono l’opportunità di acquisti vantaggiosi, con sconti fino al 70% e 80%. La tecnica è precedere la folla e farsi trovare con le liste dei desideri ben organizzate quando sarà il momento di acquistare. Se sui siti ufficiali dei marchi bisogna ancora attendere, su Yoox, Luisa via Roma, MyTheresa, Farfetch e molte altre piattaforme sono già disponibili allettanti anticipazioni.

Quando iniziano e quanto durano i saldi invernali 2024?

Ecco il calendario dei saldi invernali 2024 Regione per Regione:

Regione Durata Note Abruzzo 5 gennaio 2024 – (per 60 giorni) con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno Basilicata 5 gennaio 2024 – (per 60 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi Calabria 5 gennaio 2024 – 6 marzo 2024 con divieto di effettuare promozioni nei 15 giorni prima dell’inizio dei saldi Campania 5 gennaio 2024 – (per 60 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi Emilia Romagna 5 gennaio 2024 – 4 marzo 2024 con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi Friuli Venezia Giulia 5 gennaio 2024 – 31 marzo 2024 con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno Lazio 5 gennaio 2024 – (per 6 settimane) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi Liguria 5 gennaio 2024 – 18 febbraio 2024 (per 45 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 40 giorni prima dell’inizio dei saldi Lombardia 5 gennaio 2024 – 4 marzo 2024 con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi Marche 5 gennaio 2024 – 1 marzo 2024 con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi Molise 5 gennaio 2024 – (per 60 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima e 30 dopo l’inizio dei saldi Piemonte 5 gennaio 2024 – (per 8 settimane) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima l’inizio dei saldi Puglia 5 gennaio 2024 – 28 febbraio 2024 (per 45 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi Sardegna 5 gennaio 2024 – (per 60 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 40 giorni prima dell’inizio dei saldi Sicilia 5 gennaio 2024 – 15 marzo 2024 con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno Toscana 5 gennaio 2024 – (per 60 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi Umbria 5 gennaio 2024 – 5 marzo 2024 con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno Valle d’Aosta 3 gennaio 2024 – 31 marzo 2024 (per 60 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 15 giorni prima dell’inizio dei saldi Veneto 5 gennaio 2024 – 28 febbraio 2024 con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi Provincia Autonoma di Trento per 60 giorni I commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi Bolzano 13 gennaio – 10 febbraio 2024 Ad eccezione per: Tires, Castelrotto, Renon, Ortisei, S. Cristina, Selva Gardena dove i saldi inizieranno il 24 febbraio e si concluderanno 23 marzo 2024

Guida all’acquisto sicuro durante i saldi

Ecco le regole fondamentali per acquisti chiari e sicuri fornite da Federazione Moda Italia-Confcommercio:

Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In tal caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.

Prova dei capi: non c’è obbligo. È a discrezione del negoziante.

Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e i pagamenti senza contanti dovrebbero essere incoraggiati.

Prodotti in vendita: gli articoli in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

Indicazione del prezzo: il negoziante è tenuto a indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto applicato e il prezzo finale.

Si ricorda che i prodotti in saldo devono essere proposti al prezzo vigente negli ultimi 30 giorni. Le multe dell’Antitrust per pratiche commerciali scorrette sono raddoppiate da 5 a 10 milioni di euro.