Saipem corre in Borsa dopo perfezionamento commessa con Bw Energy

Ciò rappresenta condizione sospensiva per la vendita della nave FPSO Cidade de Vitoria a BW Energy, la quale verserà a Saipem 73 milioni di dollari

Scatta al rialzo Saipem stamane, che si porta in vetta al paniere del FTSE MIB con un guadagno di oltre il 2%. Il titolo festeggia l’annuncio di aver ricevuto formale notifica del perfezionamento dell’operazione Golfinho tra BW Energy e Petrobras, in base alla quale BW Energy ha acquisito il 100% dei diritti di sfruttamento del giacimento di Golfinho. Ciò rappresentava condizione sospensiva per la vendita della nave FPSO Cidade de Vitoria a BW Energy per 73 milioni di dollari.

In tarda mattinata a Piazza Affari quota 1,55 euro in rialzo del 2,08%, Nell’ultimo mese il titolo ha guadagnato il 4,66%. Il Fitse Mib alla stessa ora, pur positivo, limita i gudagni a un +0,54%.

In vista della vendita della nave Fpso per 73 milioni

L’operazione si inserisce nell’ambito del Memorandum of Agreement (MOA), firmato da BW Energy e Saipem per la vendita dell’unità galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico (FPSO) Cidade de Vitória, comunicato il 27 giugno 2022. Il perfezionamento dell’operazione Golfinho costituiva infatti condizione sospensiva per la vendita della FPSO, che attualmente opera a piena capacità produttiva, e per i pagamenti iniziali del corrispettivo.

Ai sensi del MOA, il corrispettivo che BW Energy verserà a Saipem per la vendita della FPSO è pari a 73 milioni di dollari, di cui 38 milioni al perfezionamento dell’operazione Golfinho e 35 milioni in 18 rate mensili successivamente al trasferimento dell’unità.

Saipem e BW Energy sono impegnate nel completamento del processo di trasferimento della proprietà e consegna della FPSO Cidade de Vitória, che si prevede avvenga entro il quarto trimestre 2023. Saipem continuerà a operare la FPSO, fornendo a BW Energy servizi di gestione operativa e manutenzione fino al trasferimento dell’unità.

Il titolo Saipem visto in rafforzamento nel breve

L’analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture più pronunciata rispetto all’andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.

Lo status tecnico di Saipem è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,569 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 1,527. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,612.