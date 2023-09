Ryanair taglia i voli per la Sicilia: “Ridurremo il 10% degli aerei e li sposteremo su rotte internazionali”

Dopo la Sardegna Ryanair taglia le rotte invernali anche per la Sicilia. L’ad Michael O’Leary critica le decisioni del governo: “Un decreto idiota”. E annuncia nuovi aerei e nuove rotte a Milano

Ryanair taglia i voli anche in Sicilia per l’inverno 2023/24. In conseguenza del decreto del governo sul caro voli, la società irlandese low cost ha annunciato che ridurrà il suo operativo invernale anche in Sicilia. “Abbiamo già ridotto i voli del 10% in Sardegna – ha dichiarato l’amministratore delegato di Ryanair Michael O’Leary – e lo faremo quest’inverno per la Sicilia”, sempre il 10% di voli domestici, “e sposteremo questi voli su rotte internazionali”, dove non ci sono limitazioni sul costo del biglietto. “E non ci fermeremo qui” ha tuonato O’Leary. Aggiungendo che l’offerta domestica “risentirà dello stupido decreto prezzi del governo, basato su dati spazzatura e che ridurrà i voli aumentando le tariffe”.

Dichiarazioni arrivate nel corso di una conferenza stampa a Milano per la presentazione dell’offerta invernale della compagnia irlandese dove Ryanair ha annunciato 2 nuovi aeromobili e 10 nuove rotte estere da Milano e Bergamo. Nuovi voli previsti da Orio al Serio e Malpensa che saranno però solo internazionali.

L’attacco di Ryanair

Poi l’attacco alle istituzioni politiche. “La Commissione europea – ha spiegato – darà presto il via libera all’accordo tra Ita e Lufthansa, perché l’Ue dà sempre il via libera a Germania e Francia. Se Italia, Irlanda o altri piccoli Paesi chiedono qualcosa, dicono ‘non siamo sicuri, dobbiamo approfondire, ma se sono Germania e Francia, dà subito l’ok. Questo non è giusto”.

“I tribunali europei – ha concluso l’ad – cancelleranno queste norme perché illegittime e contrarie alla libertà d’impresa. Si tratta di atti idioti. Siamo incoraggiati a ridurre collegamenti interni all’Italia per favorire destinazioni internazionali dove vige la libertà di fissare i prezzi”.

L’offerta invernale di Ryanair

La stagione invernale di Ryanair da Milano (Orio al Serio più Malpensa) prevede l’impiego di 2 nuovi aerei e 10 nuove rotte per un totale di 120, con destinazione Belfast (Regno Unito), Bruxelles (Belgio), Cluj e Iasi (Romania), Kaunas (Lituania), Lanzarote e Tenerife (Spagna), Lublino (Polonia), Rovaniemi (Finlandia) e Tirana. Potenziata anche l’offerta su altre 30 rotte internazionali già esistenti, tra cui Alicante, Barcellona, Malaga e Valencia (Spagna), Marrakech (Marocco) e Vienne (Austria). Da Milano Ryanair opera con 120 rotte, trasportando oltre 17 milioni di passeggeri l’anno. Una crescita del 10% generata da investimenti complessivi per 3 miliardi di dollari (2,8 miliardi di euro), con 30 aerei basati nei due scali e 1.000 posti di lavoro tra membri dell’equipaggio ed ingegneri, che, a detta del ceo group sono “ben retribuiti”. Per celebrare i nuovi aerei e le nuove rotte, come al solito, Ryanair lancia la promozione di 29,99 euro per i primi due giorni.