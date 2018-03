Ryanair fa pace con i piloti italiani: c’è l’accordo

Dopo mesi di battaglie e negoziati, Ryanair riconosce formalmente il sindacato dei piloti italiani – L’Anpac: “E’ una svolta storica” – La società: “Presto altri accordi in tutta Europa”.

Arrivato il tanto atteso accordo. Dopo anni di polemiche e scontri Ryanair firma l’intesa di riconoscimento formale del sindacato dei piloti in Italia. Un passo avanti importante verso quella parità salariale e lavorativo richiesta in tutta Europa.

La compagnia irlandese, del resto, lo aveva promesso in seguito alle dure proteste dei piloti che lo scorso autunno avevano causato non pochi problemi alla società.

In base a quanto comunicato dall’Anpac, attraverso una nota, “Nella serata del 7 marzo 2018 è stato siglato, tra il capo del personale di Ryanair, Eddie Wilson, e Anpac il primo accordo formale di riconoscimento della rappresentanza dei piloti della compagnia irlandese basati in Italia. La formalizzazione dell’accordo è il coronamento di un percorso iniziato da molti anni e culminato nello scorso dicembre con la storica decisione del management team di Ryanair di aprire al dialogo con i sindacati in tutta Europa”.

L’accordo, continua l’Anpac, rappresenta una “svolta storica per i piloti Ryanair in Italia“. “E’ la prova – spiega il sindacato – che con un approccio costruttivo e propositivo, sia da parte sindacale che da parte aziendale, si può riuscire a costruire da zero in un tempo relativamente breve un sistema di relazioni sindacali/industriali efficace ed improntato al mutuo rispetto”.

Soddisfatta anche la compagnia irlandese, secondo cui: “‘Stiamo facendo buoni progressi con i sindacati in altri importanti paesi dell’Ue e speriamo di firmare ulteriori accordi di riconoscimento con i piloti e i sindacati degli equipaggi di cabina nelle prossime settimane e mesi”. Così Eddie Wilson, capo del personale di Ryanair.