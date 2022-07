FS Italiane e Tim: connessione veloce in 4G sulla tratta Milano-Bologna, il resto dei lavori nel 2023

Il progetto prevede il potenziamento della copertura in tutte le gallerie lungo la linea AV Torino-Napoli e da Bologna a Venezia entro il 2023

Connessione veloce lungo tutta la tratta Milano-Bologna, comprese le gallerie. È quanto annunciato dal Gruppo FS Italiane che spiega con Tim di avere attivato il primo impianto di copertura radiomobile con tecnologia 4G nelle gallerie della tratta Alta Velocità Milano-Bologna, ottenendo così la copertura completa.

La tecnologia 4G, precisa una nota, consente ai passeggeri di usufruire di una connessione stabile e di alta qualità anche nelle aree più sfavorevoli come le gallerie ferroviarie, sia attraverso il servizio WiFi di bordo treno sia attraverso la copertura diretta di tutti gli operatori che hanno aderito al progetto: Tim in prima fila ma anche iliad, Vodafone e WindTre.

Ma non sarà l’unica porzione di territorio a essere coperta da questa innovazione tecnologica. I lavori di upgrade verso la tecnologia 4G saranno avviati nei prossimi mesi anche sulle tratte alta velocità tra Bologna e Firenze, per poi proseguire nel corso del 2023 da Torino a Milano, da Firenze fino a Napoli e da Bologna a Venezia. Il tutto, ovviamente, non soltanto a vantaggio dei viaggiatori dei treni dell’alta velocità, ma anche di quelli di altre tipologie di convogli, come gli InterCity o i treni regionali.

L’attivazione degli impianti sulla linea Milano-Bologna rappresenta il primo step dell’accordo siglato nel dicembre 2021 tra il gestore dell’infrastruttura RFI (del Gruppo FS) e Tim. Inoltre, nell’ambito delle iniziative legate al PNRR sono previsti studi di fattibilità relativi al possibile utilizzo di tecnologie 5G.