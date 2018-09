Risparmio, Fogli Fideuram per ottimizzare gli investimenti

Fideuram Investimenti Sgr (gruppo Intesa Sanpaolo) lancia un nuovo servizio per ottimizzare gli investimenti dei propri clienti con 40 soluzioni possibili – Cubelli: “Forte connotazione digitale della nostra nuova piattaforma”

Personalizzazione, ottimizzazione della fiscalità, efficienza e servizi accessori. Sono questi i quattro principali vantaggi di Fogli Fideuram, il nuovo servizio realizzato da Fideuram Investimenti SGR e offerto in esclusiva ai clienti del gruppo Fideuram, che si presenta come una gestione patrimoniale multi-linea che permette di combinare liberamente più investimenti. In totale si contano oltre 40 soluzioni combinabili. I prodotti sono poi suddivisi per tipologia di investimento e strumenti sottostanti all’interno delle 4 famiglie: Classe, Consiglio, Tema, Stile. Ogni famiglia è progettata in funzione dell’obiettivo di investimento (con soglie di accesso che vanno dai 5mila ai 15mila euro) per una maggiore personalizzazione del portafoglio.

Un servizio dunque completamente personalizzabile, ma non solo: è possibile scegliere il regime fiscale più idoneo (gestito o amministrato); ottimizzare la partecipazione del proprio investimento ai mercati finanziari, convertendo e riallocando agilmente il portafoglio; godere di servizi aggiuntivi come la possibilità di programmare disinvestimenti, distribuire alcuni proventi nel conto corrente, effettuare versamenti aggiuntivi tramite RID. Le quattro famiglie che compongono i Fogli Fideuram hanno caratteristiche diverse, per rispondere alle diverse esigenze e a seconda che i portafogli siano composti prevalentemente da titoli o da fondi: Classe, Consiglio, Tema e Stile.

I Fogli Classe investono prevalentemente in fondi ed Etf, strutturati per asset class: si seleziona tra settore e aree geografiche con profili di rischio diversi, sia nell’universo obbligazionario che in quello azionario. Fanno parte di questi Fogli, ad esempio, i Markets Equity e gli Emerging Markets Bond. I Fogli Consiglio sono invece ancora più eterogenei: si tratta di portafogli multiasset con diversi profili di rischio, attingendo ad azioni, obbligazioni e valute, con flessibilità dell’investimento e strategie alternative.

Sono orientati su temi specifici i Fogli Tema, con investimenti prevalentemente in titoli e Etf: si spazia dall’education alle rinnovabili, dal blockchain ai rifiuti, all’acqua, l’e-commerce, il biotech, le banche, l’entertainment, l’energia, i metalli preziosi, il real estate. C’è anche la categoria “Obesity, Wellness and Healthy Food” e una serie dedicata ai Dividend Aristocrats, ossia quei titoli generalmente appartenenti a settori difensivi (utilities, alimentare, farmaceutico) che si contraddistinguono per l’entità significativa dei loro dividendi. Godono sempre di un notevole interesse da parte degli investitori per le loro caratteristiche difensive e perché rappresentano una valida alternativa in termini di rendimenti all’investimento obbligazionario con cui condividono generalmente una bassa volatilità.

Infine, i Fogli Stile, che propongono una serie di investimenti in titoli e Etf nel mercato europeo o statunitense, con uno stile ben definito che permette di cogliere specifici fattori di performance sul mercato valutario, ma anche sull’indice Momentum sia Usa che Ue (cioè l’indice che misura la velocità con la quale cambiano i prezzi, sia in positivo che in negativo), sull’Europe/Usa Quality, Low Volatility o High Dividend.

“Questa nuova piattaforma d’investimento – ha commentato Fabio Cubelli, condirettore generale e responsabile area coordinamento affari di Fideuram -, con una connotazione fortemente digitale, si rivolge a tutti quei clienti che vogliono partecipare alla definizione del loro investimento sfruttando, allo stesso tempo, le competenze e la professionalità di un gestore dedicato e del consulente finanziario. Grazie a questa piattaforma i nostri clienti potranno scegliere il foglio, o la combinazione di fogli, più adatta alle loro esigenze d’investimento, con la più ampia gamma e tipologia di sottostanti, individuandoli fra quelli costruiti, monitorati e aggiornati nel tempo da Fideuram Investimenti e optando per il regime fiscale a loro più idoneo. I Fogli – conclude Cubelli – si collocano nella tradizione d’innovazione Fideuram, iniziata ormai 50 anni fa con i primi fondi d’investimento in Italia”.