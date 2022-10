L’ex Cancelliere dello Scacchiere diventa il quinto primo ministro conservatore in sei anni dopo il ritiro dalla corsa alla leadership dei Tories di Johnson e Mordaunt

A tre giorni di distanza dalle dimissioni di Liz Truss, il Regno Unito ha un nuovo primo ministro, il primo di origini indiane. È Rishi Sunak, ex cancelliere dello scacchiere del governo Johnson che quest’estate aveva sfidato proprio Truss per la leadership del partito conservatore, uscendo sconfitto dalla corsa dopo uno scandalo fiscale che ha colpito la moglie, la miliardaria ereditiera indiana Akshata Murty.

Sunak si insedierà formalmente nelle prossime ore, dopo aver ricevuto l’incarico da re Carlo III. A lui toccherà risolvere la difficile situazione economico-finanziaria in cui si trova il Regno Unito, ma soprattutto sarà il suo il compito di riconquistare la fiducia dei mercati dopo la tempesta perfetta creata dal duo Truss-Kwarteng e dal loro sciagurato piano fiscale.

Chi è Rishi Sunak

Quarantadue anni, indiano d’origine, Sunak si è laureato all’università di Oxford, per poi andare a studiare a Stanford, negli Stati Uniti. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Goldman Sachs. Sunak è stato selezionato come candidato conservatore per Richmond (Yorks) nell’ottobre 2014 e l’anno successivo è stato eletto alla Camera dei Comuni.

Dal febbraio 2020 al luglio 2022 ha ricoperto la carica Cancelliere dello Scacchiere, l’equivalente del nostro ministro delle Finanze, nel Governo Johnson II, trovandosi a gestire le conseguenze economiche della pandemia. Ideologicamente è considerato un brexiteer pragmatico, appartenente all’ala destra del partito, ma con appoggi trasversali.

L’elezione di Sunak

Che sarebbe stato lui il quinto primo ministro conservatore degli ultimi sei anni si era capito già ieri sera, quando Boris Johnson aveva annunciato il suo ritiro dalla corsa per la leadership del partito. L’ufficialità è arrivata oggi, dopo che anche Penny Mordaunt, unica rivale rimasta, ha deciso in extremis di fare un passo indietro. Sunak, tra l’altro, è stato l’unico ad aver ottenuto il sostegno di oltre 100 parlamentari conservatori, superando dunque la soglia necessaria per partecipare alle primarie interne al partito.

La reazione dei mercati

Già da stamattina, prima ancora che la premiership di Sunak diventasse ufficiale, i mercati avevano cominciato a festeggiare, segno che il suo nome è gradito alla City. I rendimenti dei gilt, i titoli di Stato britannici i cui tassi si erano impennati dopo lo sciagurato piano fiscale presentato dal duo Truss-Kwarteng, viaggiano in ribasso: al 3,9% il decennale e al 3,47% il titolo a due anni. È invece rialzo la sterlina, con il cambio sul dollaro che si attesta a 1,1322 dopo aver toccato anche 1,1383. Anche il Ftse100 di Londra, che questa mattina era in rosso, adesso segna +0,6%.