Rinnovabili: ICG investe 400 milioni di euro in Enfinity Global per accelerare la crescita

L’investimento azionario servirà a sostenere la crescita dell’azienda e la sua strategia aziendale. Enfinity Global è uno dei produttori indipendenti di energia elettrica che sta crescendo più rapidamente

ICG, società globale di gestione degli asset alternativi, ha annunciato oggi tramite il suo team Infrastrutture (ICG Infra), un accordo con Enfinity Global, azienda operante nel settore delle energie rinnovabili, per un investimento azionario di 400 milioni di euro. Questo investimento servirà a sostenere la crescita immediata di Enfinity e a sviluppare la sua strategia aziendale.

Accelerare il portafoglio di Enfinity

L’obiettivo è quello di accelerare il completamento del portafoglio di Enfinity, che include 17 GW di capacità, tra cui 7,3 GW di impianti di stoccaggio dell’energia. Attualmente, Enfinity Global gestisce 1 GW di attività operative in tutto il mondo.

L’azienda è uno dei produttori indipendenti di energia elettrica che sta crescendo più rapidamente, e il principale sviluppatore di energie rinnovabili in Italia.

Rafforzare la strategia di ICG Infra

L’accordo rafforza la strategia di ICG Infra di investire in aziende leader del settore delle energie rinnovabili in Europa e negli Stati Uniti, che contribuiscono attivamente alla transizione verso il net zero. ICG Infra lavorerà in collaborazione con il team di gestione di Enfinity per sviluppare e gestire i progetti a lungo termine esistenti e continuerà a sostenere la loro espansione, sia organica che tramite acquisizioni.

“Siamo entusiasti di collaborare con Enfinity, un’azienda leader di mercato nel settore dell’energia solare, sulla base di una visione strategica incentrata sul sostegno alla transizione verso un’economia a zero emissioni di carbonio. L’investimento è alla base del nostro approccio di sostegno a imprenditori e visionari che si impegnano a dare un contributo significativo a un’economia sempre più sostenibile” ha commentato Guillaume d’ Engremont, Capo di ICG Infra.

“Siamo molto contenti di collaborare con ICG per accelerare l’esecuzione dei nostri progetti e rispondere al fabbisogno di energia rinnovabile in tutte le ore e in tutti i giorni, senza mai fermarci, dei nostri clienti. La solida esperienza di ICG nel consentire alle aziende di crescere e la sua visione del futuro del settore ne fanno il partner perfetto per Enfinity” ha dichiarato Carlos Domenech, CEO di Enfinity Global.

L’investimento dovrebbe essere completato rapidamente una volta ottenute le approvazioni normative necessarie.