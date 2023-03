Rinnovabili: Bei finanzia 264 milioni per un portafoglio di impianti solari in Italia

Il finanziamento, insieme a Crédit Agricole Corporate & Investment Bank – Filiale di Milano, Natixis Corporate & Investment Banking e Reden, permetterà la costruzione di 26 impianti fotovoltaici in tutta Italia (11 dei quali saranno costruiti al sud, 8 al nord e 7 al centro) e produrranno circa 470 GWh/anno di energia elettrica rinnovabile

La Banca europea per gli investimenti (BEI), Crédit Agricole Corporate & Investment Bank – Filiale di Milano (CA-CIB), Natixis Corporate & Investment Banking (Natixis CIB) e Reden hanno firmato un finanziamento “Green Loan” da 264 milioni di euro. L’operazione di project finance servirà per lo sviluppo di uno dei più grandi portafogli di impianti solari in Italia.

Tutti gli impianti saranno interamente di proprietà di Reden Development Italy Srl, appartenente a Reden Solar Group, recentemente acquisita da Mandel Consortium, che è per la maggior parte di proprietà di Macquarie. Reden, tramite la sua controllata italiana Reden Solar Italy Srl, svolgerà inoltre i lavori di costruzione e le attività di esercizio e manutenzione.

26 impianti fotovoltaici in tutta Italia

L’operazione finanzierà la costruzione e l’esercizio di 26 impianti fotovoltaici in tutta Italia (11 dei quali saranno costruiti al sud, 8 al nord e 7 al centro), con una capacità installata massima complessiva di 255 MW.

Gli impianti saranno operativi entro il primo trimestre del 2025, e produrranno circa 470 GWh/anno di energia elettrica rinnovabile. La produzione consentirà di soddisfare il fabbisogno di oltre 190 000 famiglie.

Il finanziamento contribuirà al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di RepowerEU e di quelli italiani in materia di energie rinnovabili. La riduzione di emissioni di co2 stimata, nel corso del loro ciclo di vita, sarà di 3,3 milioni di tonnellate nel corso del suo ciclo di vita. La maggior parte degli impianti fotovoltaici potrà accedere alla tariffa incentivante prevista dal Decreto Rinnovabili o «Decreto FER 1», poiché saranno costruiti su terreni industriali, generando così ricavi contrattuali per 20 anni. Per quanto riguarda la capacità residua, relativa agli impianti da realizzare su terreni agricoli, Reden Development Italy sottoscriverà accordi a lungo termine per l’acquisto di energia elettrica oppure venderà l’energia prodotta sul mercato.

“In qualità di banca del clima dell’UE, siamo lieti di cofinanziare la costruzione di uno dei più grandi portafogli fotovoltaici in Italia, contribuendo a generare energia rinnovabile sufficiente a soddisfare il fabbisogno di oltre 190 000 famiglie italiane. Questa operazione dimostra ancora una volta il forte impegno della BEI a sostenere RepowerEU e rendere l’Europa il primo continente al mondo a impatto climatico zero” ha commentato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI.

“Dopo la nostra decisione strategica di entrare nel mercato italiano nel 2021, questo primo finanziamento di Reden in Italia conferma la nostra grande ambizione di sviluppare la nostra presenza nel Paese e contribuire attivamente alla sua transizione verso l’energia verde” ha affermato Thierry Carcel, Presidente di Reden Solar.

La BEI fornirà finanziamenti a lungo termine pari a circa 120 milioni di euro. CA-CIB e Natixis CIB hanno partecipato in veste di Structuring MLA, Bookrunner, Hedging Bank e Green Loan Coordinator, e Naxitis CIB anche come unico Underwriter. CA-CIB opera come Agent Bank e Crédit Agricole Italia come Account Bank.