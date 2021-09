Rifiuti: arrivano fondi per i nuovi impianti, il 60% al Centro Sud

A giorni il decreto con i fondi per costruire nuovi impianti. La maggiore spesa va al Centro Sud. Il ministro Cingolani: “I progetti partiranno già nelle prossime settimane”

Un miliardo e mezzo alle Regioni che aspettano. Gli impianti di trattamento rifiuti finalmente prendono il largo .Tra pochi giorni arriveranno i decreti per il programma “Città circolari”, pilastro del nuovo corso ecosostenibile dell’Italia. Il Ministero della transizione ecologica ha fatto sapere che il 30 settembre usciranno i decreti con i criteri di valutazione dei progetti. Riguarderanno sia la raccolta differenziata che il riciclo. E’ una rivoluzione silenziosa ma sicuramente efficace, rispetto agli stop dei due governi precedenti. Le conseguenze di quelle ubbie ideologiche sono sotto gli occhi di milioni di cittadini.

Recuperando il tempo perso si guardano agli obiettivi di riciclo su scala europea che prevedono che il 65% dei rifiuti venga riciclato. “La buona notizia – ha detto Cingolani – è che mettiamo in moto l’altro grande filone di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, quello dedicato all’economia circolare. I progetti partiranno già nelle prossime settimane”. Alla vigilia di importanti scadenze internazionale – la PreCop 26 di Milano e il vertice Onu di Glasgow di novembre -l ‘Italia si riappropria di investimenti ad alta tecnologia necessari a immaginare un Paese più sostenibile.

Il 60% degli investimenti andranno al Centro Sud, da sempre indietro nella raccolta. e nel trattamento. Grazie alla nuova iniezione di denaro la situazione dovrebbe migliorare nei prossimi due, tre anni. Ricordiamo che Sicilia, Campania, Calabria sono tuttora alle prese con la gestione di discariche, sebbene da anni fuori legge. La frazione organica del 30% della produzione totale di spazzatura verrà, dunque, trattata nei nuovi impianti per ricavarne energia. L’energia termica ottenuta sarà di grande aiuto nei passaggi verso le rinnovabili. Il mix di fonti disponibili soprattutto nell’industria sta già accompagnando la ripresa economica.

Sarebbe stato poco diligente in questa fase perserverare in dinieghi assurdi. E’ evidente che né Draghi, né Cingolani o Giovannini vogliono imitare i loro predecessori. Non a caso per il governo grazie ai nuovi decreti bisogna migliorare sia la quantità che la qualità di quello che viene raccolto per i processi di microeconomia circolare successivi. I governatori dovranno essere buoni compagni di viaggio, anche perché i nuovi impianti saranno tutti a basso impatto ambientale e capaci di gestire anche i rifiuti speciali. Come avviene fuori dai nostri confini.