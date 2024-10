Richemont vende Yoox Net-A-Porter a Mytheresa: nasce un nuovo colosso del lusso digitale

Mytheresa, piattaforma tedesca del lusso, acquisisce Yoox Net-A-Porter da Richemont, dando vita a un colosso del lusso digitale. Con una base di 2,3 milioni di consumatori, l’operazione punta a integrare piattaforme storiche

Mytheresa, piattaforma tedesca specializzata nella moda di lusso, ha concluso un accordo per acquisire il 100% di Yoox Net-A-Porter (Ynap) da Richemont, il gigante svizzero del lusso. Questa operazione ha l’obiettivo di creare un leader globale nel lusso digitale, sviluppando un gruppo multimarca che comprenderà piattaforme storiche come Net-A-Porter, Mr Porter, Yoox e The Outnet. L’iniziativa mira a offrire una selezione curata e distintiva dei marchi di lusso più prestigiosi a livello mondiale.

L’annuncio ha avuto immediati effetti positivi sui mercati: il titolo di Richemont ha aperto con un rialzo del 2% alla Borsa di Zurigo.

Secondo i termini dell’accordo, Richemont riceverà una partecipazione del 33% in Mytheresa, con l’impegno di mantenerla per un anno. Questo passo strategico intende rafforzare la posizione di Mytheresa nell’e-commerce di lusso e ampliare l’integrazione delle diverse piattaforme.

Ynap è stato fondato nel 2015 dalla fusione tra Yoox, lanciato nel 2000 da Federico Marchetti con il sostegno di fondi di venture capital, e Net-A-Porter, fondata da Natalie Massenet. Yoox ha esordito in borsa nel 2009 e nel 2013 è entrato nel principale indice FtseMib. Nel gennaio 2018, Richemont ha avviato un’offerta pubblica di acquisto per ottenere il 100% delle azioni di YNAP, raggiungendo una quota del 94,999%, che ha portato al delisting delle azioni nel giugno 2018.

Diverse voci avevano anticipato l’operazione, confermata solo oggi, con chiusura prevista nel primo semestre del 2025. Richemont, a lungo in cerca di un nuovo partner per YNAP, aveva visto sfumare un accordo con Farfetch nel 2023.

I dettagli della transazione

Alla chiusura dell’operazione, prevista per il primo semestre del 2025, Ynap verrà trasferita con una posizione di cassa di 555 milioni di euro e senza alcun debito finanziario. Richemont concederà inoltre una linea di credito revolving di 100 milioni di euro per sostenere le operazioni aziendali di YNAP.

L’accordo segna il passo finale di una strategia a lungo termine di Richemont per ridimensionare le sue attività digitali e riorganizzare il proprio portafoglio di partecipazioni nel mercato del lusso online.

La visione di Mytheresa: crescita e sinergie

Michael Kliger, Ceo di Mytheresa, ha delineato il piano per l’integrazione delle piattaforme Ynap nella struttura aziendale, prevedendo la creazione di tre vetrine distinte: Mytheresa, Net-A-Porter e Mr Porter. Sebbene le piattaforme manterranno la loro identità di marca, condivideranno una parte importante dell’infrastruttura tecnologica e operativa per creare sinergie e ottimizzare le risorse.

Il Ceo ha sottolineato l’importanza della tecnologia proprietaria e scalabile, lanciata recentemente da Mytheresa, che sarà uno degli asset chiave per riportare Ynap alla redditività. “I marchi Net-A-Porter e Mr Porter hanno un grande potenziale, nonostante abbiano sofferto problemi di backoffice. Puntiamo a ridare energia al gruppo YNAP grazie alla nostra expertise tecnologica e al marketing mirato”, ha dichiarato Kliger.

La separazione del business off-price

Uno degli aspetti fondamentali dell’accordo è la separazione della divisione off-price di Ynap, costituita dalle piattaforme Yoox e The Outnet. Questo segmento sarà gestito separatamente dalla divisione lusso, con l’obiettivo di semplificare il modello operativo e migliorare la redditività.

Nonostante le recenti perdite di Yoox, Mytheresa è determinata a rilanciare questa piattaforma come business autonomo per riportarlo alla redditività. La società tedesca, con la sua tecnologia e le competenze nel marketing, è convinta di poter riportare il marchio sulla via della crescita.

Ci sono poi altre sfide che la società tedesca affrontare. Il mercato del lusso digitale, pur in crescita, è altamente competitivo e richiede continui investimenti in tecnologia, marketing e logistica. Kliger si è dimostrato fiducioso nel fatto che la struttura scalabile di Mytheresa, insieme all’esperienza maturata, consentirà al gruppo di superare queste difficoltà e di rafforzare ulteriormente la propria posizione di leadership.

“Abbiamo molto lavoro da fare, ma vediamo un grande margine di crescita e redditività per il gruppo YNAP”, ha affermato Kliger, che ha anche sottolineato come l’operazione rappresenti un passo cruciale per il futuro dell’e-commerce di lusso.

Un nuovo colosso del lusso digitale

L’acquisizione permetterà di creare un gruppo multimarca con una base complessiva di 2,3 milioni di consumatori di fascia alta, distribuiti tra le diverse piattaforme. Mytheresa, con i suoi 900.000 clienti, si unirà ai 1,4 milioni di utenti di Net-A-Porter e Mr Porter. L’obiettivo è soddisfare un segmento crescente del mercato del lusso, con la prospettiva che le vendite digitali raddoppieranno nei prossimi cinque anni.

Gli analisti ritengono che il lusso digitale stia entrando in una fase di rapida espansione, e la fusione tra Mytheresa e Ynap si pone al centro di questo sviluppo. “C’è un enorme potenziale di crescita per l’e-commerce di fascia alta”, ha concluso Kliger, sottolineando come Mytheresa intenda sfruttare appieno questa opportunità.

Richemont e la nuova strategia post-cessione

Per Richemont, la vendita di Ynap segna un momento cruciale per concentrare le proprie risorse su altre aree di business. Dopo aver acquisito Ynap nel 2018, il gruppo svizzero ha affrontato sfide nella gestione diretta delle operazioni digitali della piattaforma. Ora, con una quota strategica in Mytheresa, Richemont potrà continuare a beneficiare della crescita del lusso digitale, mantenendo una posizione di rilievo nel settore senza gestirne direttamente le operazioni, permettendo così al gruppo di focalizzarsi su altre aree di business ad alta redditività.