Ricercatori italiani in Europa: al via un bando da 1,35 milioni lanciato dalle Fondazioni Cariplo e Cdp

Può partecipare solo chi si è già distinto nelle competizioni dello “European Research Council” – A ciascuno dei 15 progetti che saranno selezionati andranno 90mila euro

Ha preso il via il 28 aprile un bando da 1,35 milioni di euro destinato ai giovani ricercatori italiani che si sono distinti nelle competizioni dello “European Research Council”, l’organismo istituito dalla Commissione europea per finanziare i talenti. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 16 giugno. L’iniziativa rientra nell’ambito di una collaborazione avviata da Fondazione Cariplo e Fondazione Cdp. L’obiettivo, si legge in una nota, è “contribuire allo sviluppo del sistema nazionale della ricerca investendo sulla formazione e sul capitale umano”, così da arginare il fenomeno della “fuga dei cervelli”.

Nel dettaglio, il bando “è rivolto ai ricercatori ammessi nel 2021 alla seconda fase di valutazione delle competizioni promosse da ERC, denominate Starting Grant e Consolidator Grant – prosegue la nota – Attraverso gli enti che svolgono attività di ricerca, i giovani talenti dovranno presentare un progetto che permetta loro di consolidare le proprie competenze per candidarsi con maggiori possibilità di successo ai successivi bandi (Starting Grant, Consolidator Grant o Advanced Grant) gestiti dallo stesso organismo europeo”.

Il percorso organizzato dalle due fondazioni prevede “la selezione di 15 progetti ai quali sarà destinato un contributo di 90mila euro ciascuno per finanziare attività di ricerca, percorsi di formazione e di scambio con l’estero o con diversi atenei sul territorio nazionale, posizioni per borsisti da affiancare ai candidati, pubblicazioni scientifiche e altre iniziative che possano arricchire i profili dei ricercatori”, si legge ancora nella nota.

“Investire sul talento e sul potenziale delle persone è il primo e più importante investimento che possiamo fare come Paese e questo è ancora più evidente quando parliamo di ricerca – ha commentato Giovanni Fosti, presidente della Fondazione Cariplo – Per questo siamo molto lieti di poter annunciare la nuova edizione di questo Bando, realizzato quest’anno insieme a Fondazione CDP, dedicato al consolidamento delle competenze dei giovani ricercatori che desiderano competere nelle call europee”.

Giovanni Gorno Tempini, Presidente della Fondazione Cdp, ha aggiunto: “Di fronte alle molteplici sfide che attendono l’Italia, è fondamentale partire dai giovani, puntando sulle competenze e sul capitale umano. La collaborazione con Fondazione Cariplo rientra in tale contesto e mette al centro qualità ed eccellenza degli atenei italiani per continuare a investire sui talenti affinché possano contribuire a una crescita economica e sostenibile del Paese. Con questo bando, sosteniamo lo sviluppo dell’intero sistema nazionale della ricerca con l’obiettivo di rafforzarlo anche a livello europeo”.

Leggi il testo del bando.

Leggi le FAQ con le risposte della Fondazione Cariplo.