Ricarica auto elettrica: accordo EnelX-Porsche-Q8

L’intesa prevede la realizzazione di stazioni di ricarica ultraveloci in 20 aree di servizio Q8 entro la fine del 2021

Enel X, Porsche Italia e Q8 hanno siglato un accordo di collaborazione. L’obiettivo è ampliare la rete italiana delle colonnine di ricarica ultraveloci per i veicoli elettrici.

L’intesa “prevede la realizzazione di stazioni di ricarica ultrafast in 20 aree di servizio Q8 entro la fine del 2021 – si legge nel comunicato – Le High Power Charging (HPC) gestite da Enel X, grazie alla potenza di 300 kW, permettono di fare il pieno di energia in contemporanea a 2 veicoli elettrici in pochi minuti. Una volta attive, le stazioni ultrafast del progetto saranno integrate nell’ecosistema di mobilità Porsche e visibili sull’app JuicePass di Enel X, aggiungendosi agli oltre 12mila punti di ricarica dell’azienda presenti sul territorio nazionale”.

L’accordo “prevede inoltre che uno dei caricatori e relativo parcheggio di ciascuna stazione attivata sarà riservato ai soli clienti Porsche, che potranno quindi ricaricare la propria Taycan e le future elettriche della Casa di Stoccarda con ancora più facilità e in tempi ridotti. Presso i punti di ricarica all’interno delle stazioni di rifornimento Q8, la Taycan, con la sua architettura a 800 volt, potrà infatti ricaricarsi all’80% in circa 20 minuti”, conclude la nota.

Pochi giorni fa Enel X aveva annunciato un accordo con Ip.