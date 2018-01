Retelit vola in Borsa: entra F2i per creare il nuovo polo tlc?

Alessandro Fugnoli | 21 gennaio 2018, 6:52

Da "IL ROSSO E IL NERO" di ALESSANDRO FUGNOLI, strategist di Kairos - In questi pochi giorni di 2018 "ci siamo già giocata la metà del potenziale rialzo (di Borsa) di tutto l'anno"- Per non subire la correzione al ribasso ci sono due strade: vendere le azioni per ricomprarle a prezzi più convenienti...