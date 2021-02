Condividi Twitter

Rete Unica: Vestager smentisce il via libera di Bruxelles

Bruxelles non ha dato alcun via libera alla creazione di una rete unica nazionale che passerebbe per l’integrazione di Tim ed Open Fiber. L’operazione non è mai stata notificata in sede europea e dunque la Commissione non ha espresso alcun tipo di valutazione su questa ipotesi. Lo ha sottolineato la commissaria europea per l’agenda digitale Margrethe Vestager, rispondendo a una domanda di Key4biz. Vestager ha precisato che, “qualora avesse dimensione europea”, l’operazione dovrà essere valutata sotto due punti di vista. Il primo è quello concorrenziale, per il quale la Commissione sta seguendo attentamente gli sviluppi del dossier Tim-Open Fiber. Il secondo è quello regolamentare, a proposito del quale, la commissaria ha ricordato che il nuovo Codice Europeo, che avrebbe dovuto essere recepito dall’Italia entro lo scorso 21 dicembre, ha l’obiettivo di assicurare che i mercati delle telecomunicazioni forniscano a cittadini e aziende i benefici della concorrenza, di una maggiore scelta, di prezzi convenienti e l’accesso a reti e servizi ad altissima capacità. L’equivoco è nato dopo una risposta fornita da Vestager all’interrogazione di Antonius Manders, europarlamentare olandese del PPE.