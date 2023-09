Reputazione online, Italiaonline lancia nuovo spot in TV, web e ooh per la sua offerta di 3 mesi gratis per servizi reputazionali

Dal 10 settembre su TV, digital e out of home il nuovo spot rivolto alle imprese di ogni categoria e dimensione per offrire loro la gestione professionale di recensioni online, social e presenza digitale

Uno spot di 30 secondi e uno di 15, due formati che si alterneranno – dal 10 settembre fino al mese di dicembre – su un ampio ventaglio di media: TV, Internet e ooh (out of home, ovvero cartelloni pubblicitari cartacei e digitali che hanno la caratteristica di trovarsi fuori dagli edifici e che catturano l’attenzione degli utenti che si trovano fuori di casa). In particolare, la versione 15 secondi dello spot sarà pianificata per 9 settimane consecutive nelle stazioni della metropolitana di Milano, Brescia, Genova e Roma e nei principali aeroporti nazionali.

“Il messaggio che vogliamo veicolare con questa nuova campagna – ha commentato Roberto Giacchi, CEO di Italiaonline – parte da un’evidenza molto semplice: circa un italiano su due oggi, prima di rivolgersi ad una impresa, un esercizio commerciale o un professionista ne verifica la reputazione online, sui motori di ricerca e sui social. Da qui la necessità, non più rimandabile, per tutte le imprese italiane di gestire in modo professionale le proprie recensioni e la propria presenza digitale per salvaguardare e incrementare il proprio business. Italiaonline è il partner migliore per supportare le imprese che vogliono utilizzare il digitale per fare business.”

Lo spot, ideato e realizzato dalla creative community KleinRusso, ha l’intento di pubblicizzare l’offerta di “servizi reputazionali” gratuiti per i primi 3 mesi di abbonamento. Nello specifico, si tratta di un’iniziativa rivolta ai nuovi clienti che acquisteranno – fino al 31 dicembre 2023 – il pacchetto “InRete + Social” e che potranno beneficiare di uno sconto pari al valore di tre mesi di contratto.

