Regno Unito, nuovi lavori cercasi: iscrizioni aperte per diventare spaventapasseri per gabbiani

Il candidato dovrà indossare un costume da uccello, che emette anche un suono, per allontanare gli uccelli. È la soluzione a cui ha pensato lo zoo di Blackpool per fermare i gabbiani che infastidiscono persone e animali. Centinaia le candidature arrivate

Inventare nuovi lavori. È quello che succede in Inghilterra. Lo zoo di Blackpool ha pubblicato un’offerta di lavoro per una posizione stagionale di “Assistente ai servizi per i visitatori/deterrente per i gabbiani” con l’obiettivo di scacciare i fastidiosi gabbiani che rubano il cibo ai visitatori e agli animali. La particolarità? Il lavoro andrà svolto indossando un costume da uccello.

“Dobbiamo fare ciò che possiamo per tenere i gabbiani lontani dalle nostre principali aree di ristoro per i visitatori, ed è per questo che stiamo cercando un team di persone da unire al nostro team dei servizi ai visitatori come “Dissuasori di gabbiani”, si legge nell’annuncio.

Centinaia di candidature

L’annuncio è diventato subito virale. Lo zoo ha dichiarato alla rivista Insider che ha ricevuto oltre 200 candidature provenienti da tutto il mondo. Il candidato ideale dovrà essere “cordiale” e “estroverso” e trovarsi a suo agio con indosso il costume. “Vivace, energico, divertente e, soprattutto, un eccellente sventolatore saranno in cima alla lista dei requisiti essenziali durante i colloqui” spiega lo zoo. Nei prossimi giorni partiranno le selezioni. L’obiettivo è accogliere i nuovi membri del team nelle prossime settimane.

Il problema dei gabbiani

Per lo zoo di Blackpool, situato a meno di tre miglia dalla costa del Mare d’Irlanda, i gabbiani sono da tempo un problema. Gli uccelli rubano continuamente il cibo ai visitatori e agli animali che amano il pesce, come i pinguini, i pellicani e i leoni marini. Lo zoo ha provato in passato altre soluzioni come aquiloni a forma di aquila o grandi statue di vari uccelli per spaventare i gabbiani. Sono stati anche utilizzati uccelli rapaci addestrati dallo zoo. Il tutto senza successo.

Adesso lo zoo spera che lo spaventapasseri per gabbiani possa fare il lavoro. “Il costume è qualcosa che i gabbiani non hanno mai visto prima e, essendo uccelli intelligenti, naturalmente non lo gradiranno”, ha spiegato lo zoo. “Il costume emette anche un suono quando la persona si muove, che è un’altra cosa che i gabbiani non gradiscono”.