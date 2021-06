Recovery, von der Leyen consegna a Draghi la pagella di promozione

La cerimonia in un luogo altamente simbolico come Cinecittà – Draghi: “È l’alba della ripresa della nostra economia, la sfida ora è spendere bene i fondi e spenderli con onestà” – von der Leyen: “Piano ambizioso e lungimirante, avete l’appoggio totale della Commissione Ue. L’Italia è un modello per la ripresa”

“Il piano Italia Domani soddisfa i criteri che abbiamo stabilito, è un piano ambizioso e lungimirante”. Con queste parole la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen ha annunciato il via libera formale al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nell’ambito del piano Next Generation Eu, Bruxelles ha destinato all’Italia 191,5 miliardi di euro fino al 2026. I primi fondi, pari a 24,89 miliardi di euro, arriveranno a breve, dopo l’approvazione del piano da parte del Consiglio Ue. “Il Consiglio Ue ha 4 settimane per approvare il piano e poi possiamo erogare la prima tranche di finanziamenti”, ha spiegato von der Leyen.

“Vorrei ringraziare la presidente per essere qui con noi a Roma. La sua visita segna l’approvazione da parte della commissione del Pnrr. È una giornata di orgoglio per il nostro Paese”. Queste le parole con cui il Premier Draghi ha aperto la conferenza stampa congiunta con la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, agli studi di Cinecittà di Roma. Una cornice che non è stata scelta a caso. “Il luogo scelto per questa cerimonia è molto simbolico. Qui negli anni del dopoguerra il nostro cinema raccontava la vita delle famiglie italiane, prima gli stenti, poi il lavoro e infine l’entusiasmo. Oggi celebriamo qui con l’approvazione del Pnrr quella che io spero sia l’alba della ripresa della nostra economia“, ha sottolineato Draghi.

Il Presidente del Consiglio ha rivendicato il lavoro fatto dall’Italia, che ha “messo insieme un piano di riforme ambizioso che rende il Paese più giusto e più competitivo“. Draghi ha poi sottolineato “Il piano italiano che noi abbiamo chiamato “Italia domani” risponde in pieno agli impulsi della Commissione”.

“La giornata di oggi è solo l’inizio – ha proseguito il titolare di Palazzo Chigi – la sfida ora è l’attuazione del piano, bisogna assicurarci che i fondi siano spesi tutti, ma soprattutto spesi bene, in maniera efficiente, efficace, ma anche con onestà”, ha evidenziato il Premier, sottolineando che “nelle ultime settimane abbiamo già fatto importanti passi” sulle prime riforme, come governance e semplificazioni.

“Sono qui oggi a dire che avete l’appoggio totale della commissione europea” ha affermato von der Leyen dopo aver citato Fellini e la Dolce Vita. “Voi uscendo dalla crisi” pandemica “avete ispirato un intero continente, avete mostrato qual è il vero significato della solidarietà. Noi con il Next Generation Eu possiamo riplasmare il nostro continente”.

“È un momento speciale per l’Italia, ma lo è anche per l’Unione Europea. La campagna vaccinale procede velocemente come la squadra azzurra e tutto il Paese e l’economia stanno riaprendo. Sono felice di essere qui e di vedere cosa farete con i fondi che arriveranno con il Next Generation Eu. Un piano che ha messo sul piatto più fondi di qualsiasi altro piano, più del piano Marshall. Si tratta di un’opportunità straordinaria”, ha continuato von der Leyen.

“È l’inizio di un’attuazione che sarà dura, dovremo lavorare in modo duro e la commissione sarà accanto a voi passo passo. Un’Italia più forte rende l’Europa più forte”, ha ribadito la leader belga.

Entrando nel merito del piano, la presidente ha affermato che il piano italiano “rappresenta una risposta completa e bilanciata alla situazione economica e sociale dell’Italia, contribuendo in modo appropriato a tutti e sei i pilastri del regolamento Recovery”. L’Italia ha ricevuto dieci A e una sola B sulla voce “Costi”. La stessa valutazione è stata riservata ai piani nazionali approvati finora, cioè quelli di Portogallo, Spagna, Grecia, Danimarca e Lussemburgo, Slovacchia, Austria e Lettonia. Oggi, insieme a quello italiano, la commissione ha approvato i piani di Germania e Belgio.

Per attuare le misure contenute nel Pnnr l’Italia avrà dunque a disposizione 191,5 miliardi di euro, di cui circa 70 miliardi di euro a fondo perduto e 120 miliardi di euro in prestiti. A questi fondi si aggiungeranno i 30 miliardi stanziati dal Governo italiano nell’ambito del Fondo Complementare e i 13,2 miliardi del piano React Eu.

A celebrare a distanza l’approvazione del Pnrr è stato anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all’inaugurazione del nuovo campus di Architettura del Politecnico di Milano. Per l’Italia, il Recovery e l’uscita dall’emergenza, rappresentano “un momento di nuovo inizio, non di ritorno alle condizioni precedenti alla pandemia, ma di inizio su condizioni diverse e nuove, adeguate alla realtá che si presenterá in futuro”, ha detto il presidente della Repubblica.