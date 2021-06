Recovery Plan: Italia promossa a pieni voti da Bruxelles

La Commissione Ue ha promosso l’Italia assegnando una A a tutte le voci eccetto una: i costi, che invece hanno ricevuto una B – Il 22 giugno von Der Leyen a Roma per l’ok definitivo

Il Recovery Plan dell’Italia viene promosso a pieni voti da Bruxelles. La Commissione europea ha fatto le sue valutazioni sul piano nazionale di ripresa e resilienza italiano, la cui approvazione ufficiale è in programma per domani, martedì 22 giugno, giorno in cui la presidente Ursula von der Leyen sarà a Roma per consegnare il piano nelle mani del presidente del Consiglio, Mario Draghi.

I giudizi ricevuti dell’Italia sono da “primi della classe”. Bruxelles ha valutato con una A, cioè il massimo dei voti, tutte le voci tranne una, quella relativa ai “Costi”, che invece ha ricevuto una B. La valutazione è in linea con quella conferita agli altri piani presentati e approvati fino ad oggi, vale a dire i Pnrr di Portogallo, Spagna, Grecia, Danimarca e Lussemburgo.

Secondo quanto riferisce l’Ansa, nella pagella che sarà approvata entro domani si sottolinea che il piano “contribuisce ad affrontare in modo soddisfacente” le raccomandazioni specifiche della Ue.

Il Pnrr costruito dal Governo guidato da Mario Draghi, continua Bruxelles, è “ben allineato” al Green Deal, con il 37% di misure dedicate alla transizione climatica, tra le quali progetti di efficientamento energetico degli edifici (il Superbonus) e indirizzate a favorire la concorrenza nel mercato del gas e dell’elettricità. Il 25% del Piano, fa notare la Commissione, è invece rivolto al digitale, con misure riguardanti la digitalizzazione delle imprese, incentivi fiscali per la transizione 4.0, la banda larga e il sostegno alla ricerca e all’innovazione.

Nella sua valutazione del Recovery Plan italiano, la Commissione Ue dà il via libera al 13% di pre-finanziamento all’Italia. Le risorse, pari a circa 25 miliardi di euro, dovrebbero arrivare entro luglio.

In settimana la Commissione Ue approverà sette piani nazionali di ripresa e resilienza: oltre al Pnrr italiano, è previsto il via libera ai progetti presentati da Austria, Slovacchia, Lettonia, Germania, Belgio e Francia. Secondo quanto riferito da una portavoce Ue von der Leyen proseguirà il suo tour delle capitali Ue, avviato questa settimana, per annunciare la notizia di persona. Oggi la presidente della Commissione Ue è partita alla volta di Vienna e Bratislava, martedì sarà invece in Lettonia, Germania e Italia, mentre mercoledì visiterà Belgio e Francia.