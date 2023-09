Real Estate: Intesa Sanpaolo, Homepal e Bper insieme per creare un nuovo player immobiliare

La nuova società sarà aperta alla collaborazione con altre reti e banche, con il concetto di “Open Proptech Platform”. Investimento iniziale delle due banche di 15 milioni di euro. Intesa avrà il 49%, Homepal il 34% e Bper il 17%. La guida sarà affidata ad Andrea Lacalamita, già Presidente di Homepal

Intesa Sanpaolo, Homepal e BPER Banca hanno stretto una partnership strategica e commerciale per formare un nuovo operatore immobiliare. Questa nuova collaborazione mira a promuovere e potenziare le attività nel settore immobiliare, in cui le società hanno già gestito circa 10.000 transazioni di compravendita immobiliare fin dal loro inizio.

L’investimento iniziale di Intesa Sanpaolo e BPER Banca sarà pari a 15 milioni di euro e sarà indirizzato principalmente a migliorare i servizi e la comunicazione. Nella nuova società, Intesa Sanpaolo avrà una quota del 49%, mentre il 34% sarà detenuto dagli attuali azionisti di Homepal e il 17% da BPER Banca.

La guida della società sarà affidata ad Andrea Lacalamita, già Presidente di Homepal.

Creare un nuovo player nel mercato italiano

L’obiettivo è creare un nuovo operatore immobiliare che opererà su tutto il mercato italiano. Sfruttando la complementarità dei modelli di servizio di Intesa Sanpaolo Casa e Homepal, e facendo uso delle reti di Intesa Sanpaolo e BPER, questo nuovo operatore mira a soddisfare le esigenze dei clienti nel settore immobiliare. Offrirà servizi tecnologici, presenza fisica nelle principali città e sfrutterà l’esperienza dei propri agenti, con l’obiettivo di combinare l’efficienza delle tecnologie con un tocco umano, diventando così una “proptech con human touch“.

Altre novità è che la nuova società avrà un importante focus B2B (Business-to-business) e cercherà di assistere altre banche e reti industriali interessate a contribuire allo sviluppo di un nuovo modello di crescita, denominato “Open Proptech Platform”.

Fusione tra Intesa Sanpaolo Casa e Homepal

L’operazione avverrà tramite la cessione dell’intera partecipazione di Intesa Sanpaolo in Intesa Sanpaolo Casa e la sua successiva fusione con Homepal. La nuova entità sfrutterà l’esperienza derivante dalla collaborazione tra BPER e Homepal nell’offrire servizi immobiliari principalmente online, combinando la professionalità e la qualità di servizio di un’agenzia tradizionale.

Intesa Sanpaolo Casa fornisce servizi di intermediazione e consulenza immobiliare attraverso agenzie fisiche presenti nelle principali città italiane. Homepal è una moderna agenzia immobiliare online che assiste i clienti in tutte le fasi della compravendita immobiliare mediante una piattaforma digitale e agenti immobiliari che lavorano in remoto.

La transizione aziendale porterà un beneficio a tutti i dipendenti e agenti di Intesa Sanpaolo Casa e Homepal, che diventeranno parte integrante della nuova organizzazione. Con questa unione, la nuova entità disporrà di una rete commerciale iniziale composta da oltre 60 persone, con l’obiettivo di diventare un attore principale nel settore immobiliare.

“Nel dar vita a questa realtà vogliamo creare un nuovo operatore di successo in un mercato su cui abbiamo investito e nel quale continuiamo a credere. Con un partner industriale tecnologico di comprovata esperienza innovativa come Homepal perseguiremo obiettivi di crescita, anche grazie alla conferma, con un ulteriore investimento, di BPER nella compagine azionaria. La forza di questo progetto è nello sviluppo del servizio al cliente end-to-end, rigoroso, digitale e gentile e nell’apertura del modello a tutte le realtà che vorranno aggiungersi, generando crescita e soddisfazione per tutti. Sarà la prima open platform proptech del mercato italiano” ha dichiarato Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo.

“La nascita di questa partnership con Intesa Sanpaolo e Homepal rappresenta per BPER la conferma e la valorizzazione della scelta strategica di competere nel mercato dei servizi immobiliari attraverso un posizionamento innovativo e omnicanale ed è pienamente coerente con la mission di BPER di essere sempre più vicina al momento in cui prendono forma i bisogni e i progetti di vita delle famiglie” ha commentato Gian Luca Santi, Vice Direttore Generale e Chief Financial Officer di BPER Banca.