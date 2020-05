Raccolta differenziata: con Alexa Hera dà voce al Rifiutologo

Alexa diventa il portavoce del Rifiutologo: l’app gratuita creata dal Gruppo Hera dedicata ai servizi ambientali – Prosegue l’impegno delle multiutility bolognese sul fronte della digitalizzazione e sensibilizzazione dei cittadini italiani sulla raccolta differenziata

Il Rifiutologo inizia a parlare. L’app gratuita creata dal Gruppo Hera per supportare i propri clienti nella raccolta differenziata, può ora interagire con Alexa, l’intelligenza artificiale creata da Amazon per dare voce ai dispositivi smart di cui, ormai, tutti sono in possesso.

Grazie all’impegno del Gruppo Hera sull’innovazione e la digitalizzazione, la raccolta differenziata non è mai stata così semplice: già attiva la funzione dedicata al porta a porta, che informa sui giorni di raccolta previsti nel proprio comune per ciascun materiale, ma anche la possibilità di rispondere a domande più specifiche, relative ad esempio a una particolare tipologia di rifiuto.

Può sempre capitare di non ricordarsi i giorni in cui viene ritirato un determinato materiale, ma grazie ad Alexa, sarà possibile spazzare via ogni dubbio con una semplice domanda: “Alexa, chiedi al Rifiutologo quando raccolgono la carta”.

Come attivare l’applicazione? Basta scaricare e aprire l’app Amazon Alexa, accedere dal menù in alto a sinistra alla sezione “Skill e giochi” e digitare il Rifiutologo.

Altrimenti ci si può collegare direttamente al sito di Amazon, digitando “Skill il Rifiutologo” nella barra di ricerca presente sulla pagina web. Una volta abilitata la Skill basterà interrogare Alexa dicendo: “Alexa apri il Rifiutologo”.

Al primo accesso, l’assistente personale chiederà alcune informazioni di base, come ad esempio l’indirizzo, per poter accedere alla modalità di raccolta di quella zona in particolare.

A quel punto non resta che attivare il comando vocale e dire “Alexa, chiedi al Rifiutologo…” specificando ogni volta l’informazione di cui si ha bisogno.

Ovviamente sono in cantiere nuove funzionalità che renderanno Alexa una vera esperta di raccolta differenziata, integrando anche le altre funzioni del Rifiutologo, a cominciare da quella che associa ad ogni materiale la corretta modalità di conferimento oppure avere informazioni su eventuali sconti previsti sulla tassa comunale dei rifiuti.

Dove si buttano le lattine? E le assi da stiro? Un cassonetto è troppo pieno o danneggiato? Il Rifiutologo è utile anche per migliorare la qualità della nostra raccolta differenziata, ma soprattutto della nostra vita.

Altre abilità che verranno aggiunte sono anche la produzione di notifiche che anticiperanno le richieste dell’utente, come ad esempio quando esporre i rifiuti per le raccolte dei giorni successivi.

E quando queste funzionalità saranno integrate in Alexa, non ci saranno più scuse per non farla bene.

Inoltre, con Alexa sarà possibile ricevere risposte su più comuni contemporaneamente, per chi possiede altri immobili in città diverse, ma anche essere sempre aggiornati in tempo reale su tutte le notizie che riguardano il servizio di raccolta porta a porta nella propria zona.