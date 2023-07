Qbuzz (Fs) vince concessione in Olanda da 1,8 miliardi. E il polo logistica si rafforza nel trasporto ferroviario

La società olandese del Polo Passeggeri del Gruppo Fs utilizzerà una flotta di 275 Bus elettrici, previsti 195milioni di passeggeri/km l’anno. Mentre Mercitalia (Fs) ha acquisito un ramo di azienda di autotrasporti

Il Gruppo Fs cresce in Europa e si rafforza nel trasporto ferroviario. Qbuzz, la società olandese del Polo Passeggeri del Gruppo Fs, si è aggiudicata una nuova concessione di 15 anni per i servizi di Trasporto Pubblico Locale (Tpl) su gomma del valore di 1,8 miliardi, tra ricavi da passeggeri e corrispettivi pubblici. Nel frattempo, Mercitalia Shunting & Terminal, società del Polo Logistica (Gruppo Fs Italiane), ha acquisito un ramo d’azienda di Auta Marocchi Spa nella sua filiale logistica di Terni, specializzata nel trasporto ferroviario.

QBuzz vince in Olanda una concessione per 1,8 miliardi

L’offerta prevista dalla nuova concessione che Qbuzz si è aggiudicata è di 195 milioni di passeggeri-km all’anno, è organizzata su 52 linee automobilistiche e 1041 fermate, sarà gestita con una flotta di 275 autobus elettrici e 790 persone che entreranno a far parte della società. I servizi riguarderanno l’area di Zuid-Holland-Noord nella regione del Randstad che conta 8 milioni di abitanti ed è compresa tra le città di Amsterdam, Rotterdam e L’Aia. Lo spiega una nota di Fs aggiungendo che l’olandese investirà oltre 193 milioni di euro nel rinnovo della flotta ed in innovazione tecnologica per migliorare comfort e sostenibilità ambientale.

Grazie all’aggiudicazione di questa ulteriore concessione, Qbuzz si consolida come terzo operatore del trasporto pubblico olandese. Infatti, la società già gestisce i servizi di Tal nelle aree di Utrecht, Groningen-Drenthe e DMG (Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem).

Polo logistica (Gruppo Fs) acquisisce ramo di azienda di autotrasporti

È stato firmato il contratto con cui la società Mist, che per il Polo gestisce le attività di manovra e di logistica integrata, garantirà l’end to end per i trasporti e le attività industriali di supporto al core business delle Ferrovie Italiane. Tra queste attività rientrano anche i servizi di trasporto di materiali afferenti all’ambito ferroviario con volumi ad oggi pari a circa 20 milioni di euro anno, che Mist effettua per conto delle società del Gruppo stesso, in particolare Rfi e Trenitalia.

Il ramo d’azienda acquisito si compone di 37 dipendenti tra autisti, magazzinieri e coordinatori trasporti, oltre a un parco mezzi dotato di attrezzature specifiche e composto da 9 motrici, 7 rimorchi e 3 semirimorchi. Mist continuerà anche il rapporto di collaborazione con Auta Marocchi, la cui sede legale è a Trieste, svolge prevalentemente attività di trasporto stradale e intermodale, nazionale ed internazionale.

“Tutto ciò in coerenza con le strategie del Piano Industriale che, in questo segmento, prevedono di aumentare la quota di autoproduzione dei servizi di trasporto su gomma fino al 60%”, ha dichiarato Sabrina De Filippis, amministratore delegato di Mercitalia Logistics.