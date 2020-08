Prometeia si rafforza in Svizzera con una nuova filiale

La società, forte nel wealth e nel risk management vuole consolidare la presenza in Svizzera e Germania. A dirigere la nuova branch sarà Carmine Cammarota

Prometeia apre un nuovo ufficio a Zurigo che rappresenterà lo hub operativo per il mercato svizzero. La filiale elvetica sarà guidata dal Senior Manager di Prometeia, Carmine Cammarota e si aggiunge agli hub internazionali già presenti: Milano, Roma, Londra, Istanbul, Mosca, Il Cairo, oltre all’Headquarter di Bologna.

Lo comunica la società che sottolinea la volontà di Prometeia di consolidare la presenza nella regione svizzera e tedesca, in particolare grazie ad un team locale di esperienza, specializzato nella digitalizzazione del front office per il wealth management. In particolare, in Svizzera la presenza di Prometeia “sta crescendo rapidamente – spiega il comunicato del gruppo – attraverso l’offerta di servizi di front office e di data analysis personalizzati, focalizzati sul cliente e omni-canale”.

“Unendo l’esperienza dei nostri consulenti internazionali, che propongono le best practice di settore da altri mercati, con il supporto di consulenti locali che comprendono al meglio il contesto svizzero, Prometeia si candida a diventare il partner ideale per le istituzioni finanziarie che vogliono trasformare la loro tecnologia e i processi di wealth management. L’apertura della filiale di Zurigo ci permetterà di essere ancora più vicini ai nostri clienti e proattivi verso le loro specifiche esigenze di mercato”, afferma Michele Leoncelli, Senior Partner e responsabile dello sviluppo internazionale dell’offerta di Wealth & Asset Management di Prometeia.

Il Data Analysis Service (DAS) di Prometeia, invece, fornisce dati di mercati e analytics, elaborazioni, classificazioni di rischio, oltre ad una moltitudine di indicatori ex-post. La soluzione ERMAS, dell’area Enterprise Risk Management di Prometeia, è una piattaforma completamente integrata che supporta il Balance Sheet Risk Management, la Regulatory & IFRS Compliance, il Performance Management & Control, la Credit Risk Analysis e il Credit Decision Management. È utilizzato da oltre 200 clienti in più di 20 paesi per supportare le decisioni critiche e soddisfare i requisiti normativi locali e internazionali.