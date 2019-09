Programma Pd-M5S: i 26 punti in breve

Fisco, immigrazione, investimenti e molto altro: ecco uno schema riassuntivo delle “linee programmatiche” per la stesura del nuovo programma di governo

Dal lavoro al fisco, dall’ambiente alla sicurezza passando per immigrazione, investimenti e perfino un piano per Roma. C’è un po’ di tutto nel programma che Pd e M5S stanno allestendo per dare vita al governo Conte 2. I contenuti sul tavolo sono stati anticipati da Palazzo Chigi in un documento diviso in 26 punti dal titolo “Linee di indirizzo programmatico per la formazione del nuovo governo”. Si tratta della “bozza di lavoro che riassume le linee programmatiche che il Presidente del Consiglio incaricato sta integrando e definendo”, come si legge nel documento stesso.

Ecco, in sintesi e in forma di schema, quali saranno i capitoli del programma di governo Pd-M5S (in allegato la versione integrale del documento).