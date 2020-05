Prima Industrie presenta il nuovo canale digitale

Nasce la nuova piattaforma streaming del gruppo torinese, studiata per offrire eventi, demo, webinar, presentazioni, corsi ed essere vicini ai propri clienti in tutto il mondo.

Nonostante la situazione di emergenza globale, Prima Industrie S.p.A. si è impegnata per essere sempre attiva e vicina ai propri clienti, nel rispetto delle norme di sicurezza a tutela della comunità. La società, leader nel settore ad alta tecnologia dei sistemi laser e di lavorazione della lamiera e dei componenti elettronici per applicazioni industriali, lancia il nuovo canale digitale Prima@Home, lo strumento che proietta la comunicazione del Gruppo oltre i confini e le barriere geografiche.

Risultato di un processo iniziato nel corso degli ultimi anni e frutto di una dimensione sempre più globale del Gruppo, Prima@Home è la nuova piattaforma streaming di Prima Industrie, studiata per offrire una gamma di servizi completa: dai format live come eventi, demo, webinar, presentazioni e corsi di formazione, alle video-dimostrazioni in diretta, dei prodotti del Gruppo, passando per lo streaming “on demand” di numerosi contenuti.

Un nuovo strumento, che si integra ai canali di comunicazione tradizionali di Prima Industrie, in grado di istituire, attraverso le potenzialità della rete, un collegamento diretto con le sedi in Italia, Finlandia, Cina e Stati Uniti che ospitano i Technology Center, permettendo così di mostrare a clienti e prospect di tutto il mondo le potenzialità delle proprie macchine e garantire un’assistenza continua ed efficiente, nonostante le restrizioni.

“Siamo ormai pronti per un nuovo, graduale inizio, guardando al futuro con ottimismo ed energia e impegnandoci ancora di più per essere rapidi e innovativi nell’adottare i più moderni strumenti ed essere sempre “Next To You” ha commentato Ezio Basso, CEO di Prima Industrie, che ha aggiunto “Prima@Home è il nostro contributo per una nuova ripartenza sostenibile. Abbattiamo le distanze e le barriere dei nostri tech center per accogliere i clienti ovunque siano e in qualsiasi momento”.

In aggiunta alle numerose dimostrazioni virtuali dei nostri prodotti per i clienti di tutto il mondo, già realizzate o in agenda, la piattaforma ospiterà il live streaming dei primi due eventi in programma, concepiti per un pubblico globale e per questo organizzati in due sessioni distinte nell’arco della giornata, in modo da poter raggiungere i clienti di tutto il mondo coprendo fusi orari diversi.

Il primo sarà il 14 maggio, con la Virtual Open House dedicata ai Sistemi, in cui verranno presentati, tramite riprese mobili in live streaming, il funzionamento delle macchine e delle linee situate all’interno dello showroom, a cui seguirà una dimostrazione delle potenzialità e versatilità dei software.

Il 28 maggio è invece prevista la Virtual Open House dedicata alle principali soluzioni Prima Power e Prima Additive, un’occasione per presentare il Gruppo attraverso tutta la propria gamma di prodotti: dai sistemi laser per applicazioni industriali alle macchine per la lavorazione della lamiera, passando per la tecnologia additive. Un evento globale che vedrà il management raccontare le innovazioni e l’expertise tecnologico di Prima industrie.

Sempre nell’ottica di continuare a supportare i propri clienti, Prima Industrie si è impegnata a garantire sia il proseguimento delle attività commerciali, soprattutto attraverso le piattaforme di videoconferenza, sia delle attività di service. Grazie infatti alla capillare copertura internazionale, offerta da una rete di service presenti in oltre 80 Paesi, l’azienda è in grado di garantire efficienti interventi sul campo, valutati caso per caso nel rispetto della sicurezza di tutti i dipendenti. A questo si aggiunge la vastissima gamma di servizi di assistenza da remoto, sia telefonici sia online, già sperimentati nel corso degli anni, come le soluzioni Industry 4.0 per massimizzare l’efficienza produttiva delle macchine grazie ai Big Data e alle più innovative tecnologie IoT e Augmented Reality.