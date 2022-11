Previsioni meteo, ultimi giorni di sole: da venerdì 4 novembre tornano pioggia e neve sulle Alpi

Ci lasciamo alle spalle un lungo ed eccezionale periodo di caldo, in quanto è atteso un brusco calo delle temperature, pioggia, vento e pure neve entro venerdì 4 novembre

Dopo un ottobre da record, i termometri sono destinati a crollare nei prossimi giorni, con differenze importanti – in alcuni casi fino a 10 gradi centigradi – e che interesserà soprattutto le regioni il Nord e parte del Centro. Secondo le previsioni meteo degli esperti, i primi segnali di cedimento li abbiamo già visti martedì 1° novembre quando masse d’aria fredda di origine nordatlantica hanno portato un primo, seppur modesto, peggioramento al Nord e sull’arco alpino, ponendo così termine a un caldo fuori stagione.

Tuttavia, questo sarà solamente il preludio ad un secondo attacco, ben più incisivo, atteso per venerdì 4 novembre, quando una circolazione ciclonica investirà in pieno il nostro Paese, inizialmente al Nord e sulla Toscana, ma poi anche sul resto del Centro (Lazio e Umbria in particolare) e al Sud (Campania, Calabria e Sicilia).

Ma il caldo è finito veramente? In realtà, sul lungo periodo, non si esclude la possibilità di un ritorno della stabilità atmosferica verso la metà del mese con temperature nuovamente oltre le medie, un pò come è già avvenuto le scorse settimane. Dunque, lo spettro di una Novembrata è ancora dietro l’angolo.

Torna la neve e il vento forte

La perturbazione, sempre venerdì 4 novembre, sarà accompagnata anche da venti forti dapprima di Scirocco e Libeccio, poi di Tramontana e Maestrale. Quest’ultimi porteranno sull’Italia aria decisamente più fredda, con un tracollo delle temperature anche di oltre 8-10°C a partire dal Nord. Il calo termico potrebbe risultare ancora più netto sulle Alpi, anche dell’ordine dei 12-14°C in quota, tanto che potrebbe arrivare la neve fin sotto i 1500 e a quote più elevate lungo l’Appennino centro-settentrionale.

Previsioni meteo fino al weekend: arriva il freddo (per ora)

Mercoledì 2 novembre. Al nord isolati piovaschi sulla Liguria, poi su bassa Lombardia e Veneto. Al centro pioggia sull’alta Toscana, sole altrove. Mentre al sud si prevede bel tempo.

Giovedì 3 novembre. Si avvicina un ciclone che investirà l’Italia fino a sabato, poi tornerà l’alta pressione.

Weekend 4-5 novembre. Nella giornata di sabato 5 novembre il maltempo dovrebbe continuare nelle regioni meridionali, mentre sarà più asciutto al Nord al Centro. Invece, da domenica 6 novembre il tempo è destinato a tornare stabile pressoché ovunque.