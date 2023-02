Previsioni Meteo, nel weekend stop all’ondata di freddo: temperature in rialzo. L’inverno è già finito?

Durante il weekend il tempo sarà sereno ovunque da Nord a Sud: i venti si attenueranno e le temperature aumenteranno ovunque. Ma è presto per cantar vittoria. Ecco le previsioni meteo

L’ondata di freddo è agli sgoccioli in Italia, con l’arrivo del weekend le temperature risaliranno. Secondo gli ultimi aggiornamenti del Meteo.it, dopo l’attuale fase gelida che ha interessato tutto il Paese le condizioni meteo sono previste in deciso miglioramento, a partire da questo fine settimana, con il ritorno dell’anticiclone su buona parte del bacino del Mediterraneo. Per l’inizio della prossima settimana ci si aspetta il perdurare del tempo stabile e con temperature in rialzo fin sopra le medie climatiche di riferimento, specie nel pomeriggio e soprattutto al Centro-Nord e sull’arco alpino. L’estremo Sud e la Sicilia saranno sfiorate da correnti più fresche e un po’ più umide provenienti da Nord-Est. Ma vuol dire che l’inverno è già finito? Non proprio, anzi. Fine febbraio potrebbe riservarci il ritorno improvviso di fronti freddi in discesa dal Nord Europa. Ecco le previsioni meteo a partire da questo weekend.

L’afflusso dell’aria fredda di matrice russa sta quindi per terminare, almeno temporaneamente, grazie alla spinta da Nord dell’anticiclone, che potrebbe tenerci compagnia per quasi tutta la seconda decade di febbraio. Il rialzo della colonnina di mercurio si avvertirà soprattutto in pieno giorno, grazie al sole mentre di notte farà ancora molto freddo. La stabilità ed il clima più mite riconquisteranno tutta Italia con maggiore enfasi al Centro-Nord, mentre il Sud risentirà di residua instabilità fino ad inizio settimana per via di ultimi capricci del tempo.

Crisi d’Inverno irreversibile o solo temporanea?

Dopo 10 giorni di freddo e gelo si rialzano le temperature. Ma per quanto? Un cambiamento potrebbe concretizzarsi dopo la terza settimana di febbraio, con l’anticiclone atlantico che potrebbe di nuovo puntare verso Nord e lasciare l’Italia in balia di potenziali discese d’aria fredda artica.

Ovviamente si tratta solo di ipotesi, ma non è detto che l’inverno sia già al suo atto finale. Nel 2018 l’ondata di gelo e neve colpì l’Italia addirittura nell’ultima decade di febbraio, innevando persino Roma e Napoli.

E soprattutto non si esclude che possa essere il preludio ad un inizio di marzo molto dinamico, con colpi d’inverno tardivi.

Meteo, previsioni per il weekend 11 e 12 febbraio

Sabato 11 febbraio le temperature aumenteranno ulteriormente di giorno al Nord e al Centro, mentre continuerà a fare ancora piuttosto freddo la notte, con valori ancora al di sotto della soglia del gelo. Al Sud, invece, l’aumento diurno risulterà più contenuto, per gli ultimi sbuffi freddi dai Balcani.

Domenica 12 la svolta: sarà una giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni del Nord e del Centro dove si registrerà un più evidente aumento delle temperature, ma anche al Sud la situazione sarà in miglioramento con valori più dolci rispetto agli attuali; in serata piovaschi dalla Puglia verso la Sicilia.