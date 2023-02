Previsioni meteo, l’inverno fa sul serio: freddo, gelo, neve e crollo temperature per 10 giorni

Dopo un weekend di bel tempo spazio alle correnti gelide del nord Europa – Da lunedì 6 febbraio ci attendono 10 giorni consecutivi di freddo, gelo e neve anche a quote molto basse

Freddo, gelo, neve e temperature giù: nei prossimi giorni gli italiani batteranno i denti, di nuovo. Prima però le temperature saliranno in modo repentino entro il weekend (in particolare tra Giovedì 2, Venerdì 3 e probabilmente anche Sabato 4 Febbraio) superando i valori massimi poi, da lunedì prossimo, si cambia di nuovo e dovremo tirare di nuovo fuori i cappotti pesanti. Perché? Tutti grazie all’arrivo del nocciolo gelido russo NìKola, vento caratteristico delle steppe della pianura sarmatica.

Secondo iLMeteo.it, si conferma un quadro decisamente dinamico con la rimonta dell’Anticiclone delle Azzorre nelle prossime ore anche al Sud. È previsto bel tempo quasi ovunque con massime fino a 15 gradi persino in Pianura Padana, mentre in Sardegna arriverà a toccare anche i 20°C.

Tuttavia, le minime al mattino resteranno piuttosto basse con locali gelate al Centro-Nord, alcuni addensamenti per nubi basse non sono esclusi in Pianura Padana e lungo il versante tirrenico.

Dalla primavera all’inverno in un batter d’occhio

Questa parentesi del clima gradevole, però, sarà soltanto illusoria. Quest’anno l’inverno è iniziato tardissimo, intorno il 20 gennaio, e si prolungherà fino ancora per molto tempo. E quindi febbraio sarà un mese particolarmente freddo e nevoso, anche a quote basse. Ma quando torna il freddo vero? Già domenica 5 si assisterà a un primo calo delle temperature nelle Regioni adriatiche e al Sud: il nocciolo gelido russo NìKola si sta avvicinando all’Italia portando abbondanti nevicate. Ecco dove.

Nevicate in pianura e giù le temperature

Sono previste nevicate fin sulle spiagge adriatiche dal Veneto alla Puglia, fiocchi di neve su gran parte del Centro-Sud e un crollo delle temperature anche di 10 gradi. Ovviamente questo è lo scenario più “freddo” previsto dai modelli. Tutto dipende dalla traiettoria di NìKola, se risulterà più orientale (come a volte accade quando le irruzioni arrivano dalla Russia) allora i fenomeni nevosi saranno più probabili solo dall’Abruzzo in giù.

In ogni caso la minaccia di NìKola è reale in quanto al momento abbiamo già tantissima neve, specie su buona parte dell’Europa orientale (da Bucarest a Sarajevo ed il gelo russo in avanzamento verso la Polonia e la Repubblica Ceca).

Previsioni meteo giovedì 2 febbraio e venerdì 3 febbraio

Per quanto riguarda giovedì 2 febbraio, al nord prevale bel tempo salvo nebbie notturne. Al centro, invece, cielo poco nuvoloso con più nubi sulle tirreniche. Al sud nubi marittime su Campania e Calabria tirrenica, altrove soleggiato.

Venerdì 3 febbraio, al nord prevale il sole salvo locali nebbie. Al centro il sole sarà disturbato da nubi marittime lungo le tirreniche. Al sud invece soleggiato a tratti variabile sulla Puglia.