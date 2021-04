Preventivi online Rc auto: arriva il comparatore pubblico

Il 30 aprile debutta il “preventivatore” gestito dall’Ivass, che permetterà di confrontare gratuitamente e in modo trasparente i contratti base delle varie compagnie

Fare un preventivo online per l’assicurazione Rc auto può non essere facile. I siti di comparazione non mancano, ma sono pagati dalle compagnie assicurative, il che può lasciare delle perplessità sulla completezza e sull’imparzialità delle informazioni. Dal 30 aprile, però, arriva una novità: il preventivatore pubblico, un progetto gestito dall’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) e finanziato dal ministero dello Sviluppo economico.

Grazie al nuovo strumento sarà possibile confrontare i contratti base delle diverse compagnie, che poi – naturalmente – avranno l’obbligo di garantire ai clienti lo stesso prezzo indicato dal preventivatore, senza rincari a sorpresa e senza trattamenti differenziati fra pagamenti in filiale e online.

Ma attenzione: in questa prima fase, il preventivatore non sarà ancora pienamente operativo. Le compagnie assicurative saranno obbligate a offrire il contratto base solo dal primo gennaio 2022, per cui – fino ad allora – la loro adesione al progetto dell’Ivass sarà su base volontaria.

Inoltre, nella sua ultima newsletter, l’Ivass spiega di aver “messo in pubblica consultazione il regolamento che disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento del sistema di comparazione online e gli adempimenti a carico di imprese e intermediari”. L’operazione dura 60 giorni, per cui il documento finale sarà emanato in estate.

Con il nuovo sistema, si legge nello schema di regolamento, “l’Ivass intende offrire un servizio online gratuito e imparziale di preventivazione comparativa che, a differenza dei servizi commerciali, raccolga e metta a confronto (dal 2022, ndr) le offerte di tutte le imprese di assicurazione concernenti il contratto base rc auto in modo trasparente e nell’interesse esclusivo del consumatore, utilizzando tecniche di raccolta dati mediante il ricorso a fonti esterne”.

I consumatori potranno accedere al servizio in modo diretto, senza bisogno di registrarsi.

Quanto alle informazioni da inserire, se il proprietario del veicolo da assicurare e il contraente coincidono, bastano la targa del veicolo e il codice fiscale o la partita Iva del cliente.

Se invece proprietario e contraente non coincidono (oppure se ci sono le condizioni per usufruire della legge Bersani), è necessario “inserire ulteriori informazioni – spiega l’Ivass – diverse in relazione alla differente casistica individuata”.

Su richiesta del consumatore, oltre al preventivo per la sola copertura rc auto, le compagnie possono inserire le seguenti clausole aggiuntive:

guida esclusiva;

guida esperta;

aumento dei massimali minimi di legge;

limitazione ed esclusione delle rivalse;

danni cagionati a terzi dal gancio traino e dal rimorchio munito di targa propria e

regolarmente trainato;

sistemi di rilevazione a distanza del comportamento del veicolo;

ispezione preventiva del veicolo;

sistemi di rilevazione del tasso alcolemico del conducente;

pagamento del premio in rate;

sospensione della copertura assicurativa.

I preventivi sono validi per 60 giorni dal momento dell’emissione.