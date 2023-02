Premio Stellantis, 2 miliardi ai dipendenti: importo, come si calcola e quando arriva? Ecco tutti i dettagli

L’importo del premio Stellantis varia in base agli obiettivi di efficienza degli stabilimenti e al riconoscimento straordinario annunciato dall’Ad. Ecco tutto ciò che c’è da sapere

Due miliardi di euro. Questo è l’ammontare complessivo del premio che Stellantis riconoscerà ai suoi dipendenti sparsi in giro per il mondo. I risultati positivi ottenuti nel 2022 nonostante la crisi che da anni sta colpendo l’industria automobilistica internazionale e la carenza delle forniture, hanno spinto il gruppo ad aumentare l’importo del riconoscimento rispetto agli anni passati. “Si tratta di 200 milioni in più rispetto allo scorso anno – ha spiegato l’amministratore delegato Carlos Tavares – ed è un giusto riconoscimento per il contributo di tutti i dipendenti alla crescita di Stellantis in un contesto economico molto impegnativo. Quando l’azienda va bene, tutti i dipendenti vanno bene: è questo il fondamento della nostra cultura del pagamento per performance”.

L’importo e le modalità di erogazione del premio varieranno in ogni Paese sulla base dei diversi accordi. “Stellantis sta lavorando per armonizzare le logiche da applicare per i bonus nei singoli Contratti nazionali”, fa sapere l’azienda in una nota.

Premio Stellantis: ai dipendenti italiani un importo medio di 1.879 euro

Per quanto riguarda l’Italia, i dipendenti sparsi per i diversi stabilimenti nazionali legati al Contratto Collettivo Specifico di Lavoro, riceveranno un premio medio complessivo pari a 1.879 lordi. L’importo però non è fisso, ma è legato agli obiettivi di efficienza degli stabilimenti previsti nel 2022 dal Contratto collettivo di lavoro 2019-2022, scaduto lo scorso 31 dicembre e in fase di rinnovo, e al riconoscimento straordinario annunciato dall’ad Tavares.

Come calcolare l’importo del premio Stellantis

Come detto l’importo può variare in base agli obiettivi dei singoli impianti e al premio straordinario. In generale, i dipendenti sottoposti al Contratto Collettivo Specifico di Lavoro riceveranno un premio pari al 6% della retribuzione, che corrisponde mediamente a 1.429 euro lordi. A questa cifra bisognerà aggiungere un ulteriore premio straordinario di 450 euro lordi, pari a circa il 2% della retribuzione media di riferimento. Sommando l’uno e l’altro si arriverà a un premio complessivo pari all’8% della retribuzione.

Premio Stellantis: quando arriva?

Secondo le istruzioni fornite da Stellantis, il premio sarà erogato in due diverse tranche. La prima arriverà direttamente a febbraio, dunque tra pochi giorni. La seconda sarà invece messa in pagamento nel mese di aprile.